Sundheds- og omsorgsudvalget sender en tak til medarbejderne på ældreområdet for deres indsats.

Debat: Skulderklap til personalet på ældreområdet fra politikerne

Roskilde - 05. februar 2021 kl. 05:13 Kontakt redaktionen

På det seneste møde i Byrådets udvalg for sundhed og ældreomsorg behandlede vi kommunens kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere.

Kvalitetsstandarderne skal revideres én gang årligt og dermed fastlægger vi et niveau for personlig pleje, som borgerne skal kunne forvente at modtage, når de er visiteret til det.

Men vi politikere ved jo godt, at kvaliteten af pleje og omsorg i sidste ende afhænger af de medarbejdere, som udfører det i den daglige praksis, når de er ude hos de ældre. Vi politikere i udvalget ved samtidig, at det har været særligt udfordrende for medarbejderne i det seneste år, hvor de ud over de mange daglige opgaver har skullet tage højde for de skiftende forholdsregler som følge af covid-19.

Det har med andre ord været særdeles udfordrende for vores medarbejdere og ledere at føre kvalitetsstandarderne ud i livet, men det er vores klare indtryk, at det er lykkes ganske godt via en ihærdig indsats. Det var baggrunden for at udvalget blev enige om at tilføje et velment skulderklap ved i referatet at udtrykke en generel stor anerkendelse af de ansattes indsats for at føre de politisk fastsatte kvalitetsstandarder ud i livet.

Vi håber samtidig, at der er kræfter og ildhu til at fortsætte den gode indsats, så vi alle kan komme bedst muligt gennem de næste par måneder. Derefter kan vi se frem til et forår og en sommer, hvor alle er vaccineret, så vi igen kan kramme og omgås dem vi vil.

Medlemmer af sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde Kommune

Henning Sørensen (S), Jacob Søegaard (V), Karsten Lorentzen (DF), Kaj V. Hansen (S), Poul Andersen (S) og Morten Gjerskov (S, formand)

