Borgerinitiativet »Sammen gør vi Roskilde vildere!« vil skabe mere vild natur i Roskilde Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Debat: Sammen gør vi Roskilde vildere - et borgerinitiativ

Roskilde - 20. april 2021 kl. 16:16 Af Hanne Eble Jacobsen, på vegne af borgerinitiativet Sammen gør vi Roskilde vildere! Kontakt redaktionen

Vi har nok hørt om biodiversitetskrisen - der bliver færre insekter, fugle, planter. Men der går også en understrøm gennem samfundet lige nu: Der en stigende interesse blandt os almindelige mennesker for at bidrage til Det Vilde - og skabe bedre levevilkår for livet i naturen.

Vi køber frøblandinger med vilde blomster som aldrig før og eksperimenterer med vilde bede i vores haver. Vi bygger insekthoteller - eller køber dem. Laver kvasbunker til pindsvin og redekasser til brumbasser og flagermus.

Nu har Roskilde Kommune valgt at deltage i konkurrencen »Sammen om et VILDERE Danmark«, som er udskrevet af Miljøministeriet. Vi borgere kan også spille med, for hvert lille vilde bed, som vi kan bidrage med - det gør en forskel. Nu er tiden inde til at invitere naturen omkring os tættere på. Vi er en del af den og den af os.

»Sammen gør vi Roskilde vildere« er et borgerinitiativ, der vil sætte fokus på at skabe heller for mere vild natur i hele Roskilde Kommune. Hvordan kan vi som borgere bedst bidrage med vilde ideer og tiltag? I haverne, langs grøftekanterne, i skovene, marker og enge og ind i byerne, så vores kommune får flere vilde bier, sommerfugle, svirrefluer, svampe, blomster, træer - og med dem flere fugle og dyr.

Vi varmer op med forskellige arrangementer i maj måned: Teatret Secret hotel spiller 18. maj (Roskilde Bibliotek) og 19.maj (Ågerup Bibliotek) forestillingen »Banket for bier«. Her kommer vi helt tæt på lyde, dufte og smag og lærer noget om både de vilde bier og honningbierne. Arrangementet er et samarbejde mellem Roskilde Teater og DN-Roskilde.

I Gadstrup kan man være med til at bygge insekthoteller. I Ågerup er der foredrag om bestøvning. Der er plads til flere initiativer og tilbud - det skal boble og syde. Måske åbner du din have for besøg?

På et onlinearrangement torsdag den 20. maj klokken 19-21 er alle interesserede velkomne. Her kan du møde andre ildsjæle og høre mere om konkurrencen, om hvad du selv kan gøre og om kommunens visioner og konkrete borger-initiativer for at gøre Roskilde og omegn vildere. Kom med og gør Roskilde vildere sammen med os!

Følg med i Facebook-gruppen »Sammen gør vi Roskilde vildere!«, DN-Roskildes og bibliotekets hjemmesider. Det sker fra 17.-21.maj 2021.

