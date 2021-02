Et samlet byråd i Roskilde afviser tanken om at lukke Argos forbrændingsanlæg. Foto: THOMAS OLSEN

Debat: Samlet byråd: Vi kommer ikke til at lukke Argo

Roskilde - 04. februar 2021 kl. 13:44 Af Byrådet i Roskilde Kommune Kontakt redaktionen

»Dødslisten« over forbrændingsanlæg, der bør lukkes inden 2030, mødes af modstand fra et enigt byråd. Selvfølgelig skal vi genanvende mere affald og derfor have færre forbrændingsanlæg. Men vi skal skille os af med de gamle ovne, der sviner mest - ikke et nyt miljøvenligt anlæg som Argo.

De fire affaldsspande fylder under køkkenvasken, men når vi sorterer, så er vi med til at gøre Danmark grønnere. For når maden ryger i den grønne pose, syltetøjsglasset i glasspanden, metal i en tredje pose og resten i en fjerde pose, så kan affaldet genanvendes. Og det er vi nærmest danmarksmestre til i Roskilde Kommune. Faktisk genanvender vi 60 procent af affaldet.

Derfor er vi helt enige i ambitionen om mindre afbrænding af affald, mere genanvendelse og en klar klimagevinst. Vi er også helt med på, at det kan betyde, at vi skal lukke forbrændingsanlæg.

KL har fået til opgave at udpege, hvilke af de mange kommunale anlæg, der skal afvikles. Et af de dødsdømte anlæg er Argo i Roskilde. Det forslag rammer helt ved siden af. Det vil ikke bidrage til den grønne omstilling. Tværtom vil forslaget gøre Danmark sortere - og det vil koste dyrt for danskerne.

Hvorfor lukke et anlæg, der har den næstlaveste affaldstakst på Sjælland? Hvorfor lukke et af Danmarks mest miljørigtige anlæg og beholde anlæg, der er op til 50 år gamle og langt mindre miljøvenlige? Hvorfor lukke et anlæg og risikere, at alle borgere kommer til at betale langt mere for den grønne omstilling?

Det giver ingen mening fagligt. Og der er er risiko for, at vi mister borgernes opbakning til den grønne dagsorden. Vi har sendt vores vurderinger videre til staten og håber at forligspartierne i Folketinget finder andre veje.

Vi foreslår i stedet, at vi på baggrund af et solidt beslutningsgrundlag lukker de ældste ovnlinjer over hele landet. Hvis de mest moderne og miljørigtige anlæg videreføres, får vi også mulighed for at indføre nye metoder som CO2-fangst, som afgørende for at nå de ambitiøse klimamål, som stort set alle partier i Folketinget har besluttet.

I Roskilde Byråd er vi nemlig også optagede af den økonomiske bæredygtighed. Anlæg som Argo repræsenterer dyre investeringer. Det er da hul i hovedet at rive dem ned, sende regningen til skatteborgerne og så videreføre gamle anlæg, som inden for få år vil have brug for nye investeringer for at leve op til fremtidens standarder.

Vi går ind for reel grøn omstilling. Vi har ingen planer om at lukke Argo og sætte fut til en bæredygtig investering på 1,3 mia. kr.

