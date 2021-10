Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sådan findes pengene til sundheds- og ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sådan findes pengene til sundheds- og ældreområdet

Roskilde - 25. oktober 2021 kl. 18:25 Af Michael Philip Hansen, borgmesterkandidat, Michael Philip Hansen-listen Kontakt redaktionen

I den forgangne uge har man kunnet læse om, at selv budgetpartierne ikke tror, at budgettet for sundheds- og ældreområdet i 2022 holder, og ydermere har de samme partier ikke nogen ide om, hvordan man skal finde de manglende penge, og ydermere hvordan man skal løse udfordringerne på specielt ældreområdet

Til det kan jeg bare sige, kære vælgere, det har Michael Philip Hansen-Listen. Liste M. Vi har afsat 4,6 millioner kroner til Sund Aldring og 5,2 millioner til sundheds- og ældreområdet ekstra i forhold til budgetpartierne i 2022. Det stiger til 8,5 millioner til Sund Aldring og 20,8 millioner til sundheds- og ældreområdet i 2025.

Samtidig har vi i vores samlede budget et overskud på 17,1 millioner i 2022, og set over den næste byrådsperiode har vi et samlet budgetteret overskud på 160,6 millioner. Budgetpartierne har et samlet underskud i næste byrådsperiode, så vi har modsat dem penge at gøre godt med, hvis der opstår udfordringer undervejs

Men penge gør det ikke alene, og derfor vil vi arbejde på, at kravene til dokumentation mv. fjernes (selvfølgelig overholdes gældende lovgivning), samtidig vil vi have fokus på, at der bedrives god ledelse og at dårlig ledelse har konsekvenser.

