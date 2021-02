Argos Energitårnet er havnet på KL's "dødsliste." Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: S har et ansvar for Argos placering på »dødslisten«

Roskilde - 12. februar 2021 kl. 09:04 Af Jeppe Trolle (R), byrådsmedlem i Roskilde, formand for Roskildes klimaråd og medlem af KL's Miljø- og forsyningsudvalg Kontakt redaktionen

Når Mette Gjerskov (S) gør KL (Kommunernes Landsforening) til syndebuk i sagen om lukningen af Argo, fralægger hun sig det medansvar, som hun som Christiansborg-politiker har i sagen.

Mette Gjerskov, MF for S, skriver, at hun »bider negle« på det lokale Argos vegne, når Energistyrelsen fredag vurderer KL's såkaldte »dødsliste« over forbrændingsanlæggene og kalder dette for Argos 'skæbnedag'. Det klinger noget hult. For Argos skæbne kunne måske være undgået, hvis hendes eget parti havde ageret anderledes.

For få år siden godkendte Folketinget nemlig, blandt andet efter stærkt pres fra socialdemokraten Bjarne Corydon, at der blev opført et gigantisk affaldsforbrændingsanlæg (ARC) på Amager. Det er primært på grund af dette anlæg, at der i dag er en betydelig overkapacitet for forbrændingsanlæg i hovedstaden (og Danmark). Overkapaciteten er i dag netop begrundelsen for, at KL's konsulentfirma peger på nedlukninger af anlæg i hovedstadsområdet og har Argo på deres »dødsliste«. Mette Gjerskov har altså selv stemt for den ulyksalige beslutning, der er årsagen til hele miseren.

Det ville klæde Gjerskov og Socialdemokraterne at vedkende sig de eklatante fejldisponeringer Folketinget har foretaget i denne sag: Godkendelsen af ARC gik igennem på trods af klokkeklar viden og advarsler om et faldende forbrændingsbehov på baggrund af Folketingets egen fornuftige beslutning om øget genanvendelse af affald. Denne bevidste forøgelse af overkapaciteten fører nu til en regning, der tørres af på forbrugere og skatteydere i Roskilde.

I Radikale Venstre er vi helt enige i kritikken af konklusionerne fra Ea-Energianalyse, der står bag KL's konsulentrapport om forbrændingsanlæggene og den deraf udarbejdede »dødsliste«. En lukning af vores lokale Argos nye og effektive ovn, vil bestemt ikke gavne klimaet. Samtidig hører det med til historien, at denne analyse blev bestilt med pistolen for panden, forstået på den måde, at vi er endt i en situation med ingen gode udveje, medmindre Folketinget besinder sig.

Hvad KL angår, fik organisationen en deadline til at komme op med at alternativ, der var så kort, at end ikke KL's eget Miljø- og Forsyningsudvalg fik mulighed for at se rapporten, før den udkom. At Mette nu triumferende hoverer over for KL, at det er blevet »sønderbanket af deres egne medlemmer« og udråber dem som syndebuk, er både utidigt over for en samarbejdspartner man selv har sat under pres, og vildledning af borgerne i forhold til forløbet. Det er for letkøbt at appellere til lokalpatriotismen, når man selv har et medansvar. KL vil med rette kunne sige, som Auken engang gjorde det: »Først pisser du på os, og så siger du, at vi lugter!«

Endelig peger Gjerskov på Folketingets egen plan for forbrændingsområdet som det alternative valg. Ifølge hende vil planen, der medfører en liberalisering af området, have den effekt at »de mindst miljørigtige anlæg lukker«. Det er der ingen evidens for. Tværtimod så vil en liberalisering højt sandsynligt indebære, at det bliver i selskabernes interesse at holde liv i de gamle ovne så mange år som muligt, da deres driftsomkostninger er langt billigere. - De gamle ovne er nemlig, i modsætning til Argo's nye ovn, for længst betalt. Det vil således også være svært for Argo at lukke den gamle ovn som planlagt, da det vil fordyre driftsomkostningerne pr. ton. Et andet aspekt ved Folketingets plan er indførelsen af et stop for import af affald til forbrænding. Dette vil, ifølge tænketanken Concito, på kort sigt øge klimabelastningerne, da det europæiske affald så ikke længere kan brændes af på de mest effektive og mindst forurenende anlæg.

Både i den plan, KL's konsulentfirma har regnet sig frem til, og i Folketingets liberaliseringsaftale er den eneste reelle CO2-besparelse ved planerne, at man ophører med at afbrænde plastic. Ironisk nok er det netop denne løsning, Radikale Venstre og Enhedslisten har kæmpet en ensom kamp for i årevis i Roskilde byråd, mens alle andre partier har stemt nej. Den løsning kunne Folketinget (eller socialdemokraterne i Roskilde) have valgt for længst. Det ændrer en liberalisering eller et importforbud intet på!

I stedet for at hovere og pege fingre ad KL ville det derfor klæde Gjerskov og Socialdemokraterne at tage deres del af ansvaret, finde arbejdstøjet frem og melde sig ind i klimakampen! Der er masser af arbejde, der skal gøres, og løsninger, der skal findes. Folketinget skal fx i gang med de helt nødvendige CO2-afgifter, der af sig selv vil føre til investeringer i klimavenlig teknologi og grøn omstilling - også i affaldssektoren. Der er heller ingen vej uden om at se på antallet af biler og husdyrhold i Danmark. Alligevel har S igen og igen udskudt de nødvendige beslutninger, så vi i dag fortsat mangler at se planer for to tredjedele af de nødvendige reduktioner for CO2e-udslip frem til 2030. Der er nok at gøre! I Radikale Venstre er vi klar til at kæmpe for klimaet. Hvornår kommer Socialdemokraterne ind i kampen?

Der er brug for et ægte grønt flertal i Roskilde byråd - ikke kun ubegrundet praleri fra socialdemokraternes side!

