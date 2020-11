Denne solcellepark ved Hagesholm åbnede i 2018 som den første i Holbæk Kommune. Foto: Mie Neel

Debat: Roskildes politikere er ikke snobbede og uden rygrad!

Roskilde - 05. november 2020 kl. 18:12 Kontakt redaktionen

Snobbede og uden rygrad. Sådan karakteriserer lodsejer Lars Thygesen vores folkevalgte politikere på sn.dk den 2. november, og han ser frem til næste kommunalvalg, hvor vi får valgt nogle mere klimabevidste politikere. En bemærkelsesværdig udtalelse fra en lodsejer, som ikke engang er bosat i Roskilde Kommune.

Vi deler absolut ikke denne holdning, tværtimod. Det er en ubeskrivelig lettelse hos borgerne i Herringløse og Hvedstrup, at der endelig er sat et politisk punktum i sagen om den gigantiske solcellepark syd for Herringløse. Ikke mindst fordi der er sat en tyk streg under, at retningslinjerne i den gennemarbejdede kommuneplan er overholdt og fulgt til punkt og prikke. Dette er noget alle landsbysamfund i vores kommune kan finde tryghed i...

Det er så vigtigt for vores nærdemokrati, at vi kan stole på kommuneplanen, og vi har stor ros til især forvaltningen for den saglige og individuelle behandling af borgernes høringssvar.

Politikere, som lytter til borgerne, vil altid blive belønnet ved kommunalvalget. Derfor ser vi, ligesom lodsejerne, frem til valget i 2021. For som formanden for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S) udtaler, så kan man godt have solceller, men vi skal placere dem smart. Vi kan sagtens lave grøn energi uden at ødelægge naturen og det åbne land.

Kristine Holm Jørgensen og Henrik Evald Jørgensen

Hvedstrupvej 12

Herringløse

