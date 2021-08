Siden starten af juli har der været anlagt en midlertidig sandkasse foran Kreativt hus for børn, Algade 31. Foto: Lars Ahn Pedersen

Debat: Roskildes kulturarv nu som sandkasse

Roskilde - 03. august 2021 kl. 18:03 Af Gorm Bruun Hansen, formand for Historisk Samfund for Roskilde Amt Kontakt redaktionen

Til min bestyrtelse har jeg set, at Roskilde Kommune har vandaliseret det flotte gamle gitter ved Algade 31 og anlagt en sandkasse.

Det er et overgreb på den flotte bygning, som p.t. rummer Børnekulturhuset, men er fra 1901 og klassificeret som bevaringsværdig i højeste klasse. Endnu værre er det et overgreb på den imponerende og meget smukke indgang til Roskilde Kloster, som er helt central i Roskildes arkitektur og historie. En kender af Roskilde Kloster Jakob Zeuner har kaldt det en tivolisering af Roskildes kulturarv. Det er jeg helt enig i.

Roskilde Kommune er den myndighed, som har tilsynet med alle bevaringsværdige bygninger i kommunen. Det er jo paradoksalt, at kommunen ved sin egen bygning, som er i højeste bevaringsklasse, udfører indgreb, som borgerne aldrig ville få tilladelse til.

Da kommunen i 1950 købte et jordstykke af Roskilde adelige Jomfrukloster for at udvide Algade, måtte den gamle klostermur langs Algade nedrives, men i stedet skulle der opføres et hegn med murpiller og smedejernsgitter, som stadig tydeligt signalerede, at her ligger noget ganske særligt - og har gjort det siden Sortebrødreklosteret blev opført i 1231. Af samme grund findes den gamle klosterport stadig på Algade.

Det er altså ikke bare et gammelt hegn, vi taler om - det er historiske og kulturhistoriske spor, som fortæller om byens fortid, om de mennesker, som boede her og om byens udvikling. Igennem 1960-70'erne har Roskilde molesteret mange historiske bygninger, og især Algade har måtte holde for med store, grimme betonbygninger. Man skulle tro, vi var kommet lidt videre, og at Roskilde Kommune som tilsynsmyndighed for byens bevaringsværdige bygninger ville gå i spidsen for en nænsom og historisk bevidst sikring af de vigtige minder om Roskildes spændende historie.

Man må appellere til Roskilde Kommune om at rette op på dette overgreb på det gamle hegn.

Svar fra Kreativt hus for børn Den anlagte sandkasse ved Kreativt hus for børn er en sommergimmick, mens vi er ved at få udarbejdet et permanent tiltag, som bliver udformet af Tegnestuen Mariane Levinsen, der står bag flere anlæg på Kulturstrøget.

Hegnsfagene er blot kørt på lager, og sandet bliver fjernet igen, når sommeren er ovre.

Vi er meget bevidste om at værne om kulturarven og synes netop, det er fantastisk og magisk at åbne op for, at børnene kan være kreative i så smukke kulturhistoriske rammer.

Det har været en positiv oplevelse at erfare, hvorledes børnefamilierne over sommeren har indtaget den midlertidige sandkasse og opdaget Kreativt hus for børn - og på den måde fået lyst til at deltage i aktiviteterne i huset.

Line Røijen

Børnekulturhus-koordinator

Kreativt hus for børn - Algade 31

