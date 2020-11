Byrådskandidat Steffen Dons (K) ønsker, at politiet patruljerer mere ved Roskilde Station. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Roskilde Station hærges af unge indvandrerdrenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Roskilde Station hærges af unge indvandrerdrenge

Roskilde - 06. november 2020 kl. 18:43 Kontakt redaktionen

Gennem de sidste to år har jeg kunnet se til, hvordan Roskilde Station er blevet forvandlet til et utrygt sted at opholde sig.

Jeg har selv oplevet og set, hvordan narko, vold og tilråb er blevet en del af dagligdagen ved busterminalerne. Jeg vil gå så langt som at kalde det en offentlig ghetto - betalt af staten.

Hvis man venter på bussen eller blot skal igennem stationen som forbipasserende sent på dagen, er det ikke særlig trygt, fordi en helt særlig gruppe unge drenge skaber utryghed.

Altså, ja, du tænkte det nok selv, unge drenge med indvandrerbaggrund. Unge drenge klædt i sort, med store dunjakker og guldure, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Jeg har igennem flere episoder de sidste par år set, hvordan unge indvandrere i opdelte grupper gør sig med verbale råb efter folk, voldsparate handlinger og salg af stoffer på åben gade. Dette hører ingen steder hjemme i hverken Roskilde eller resten af Danmark.

Det har blandt andet betydet stenkast mod ruder på busser, fordi det var for krævende at købe en billet til bussen, og de derfor ikke måtte komme med. Tit kan man også få en sviner med på vejen, og åbenlyst er det, hvordan der foregår et hashsalg, og der bliver tydeligt handlet med narko.

Dette skal stoppes, og der skal gribes hårdt ind over for disse unge drenge, som skaber utryghed hver dag for mange mennesker i Roskilde Kommune. Jeg frygter, at dette bare er en begyndelse, og at det vil sprede sig til resten af byen og offentlige steder.

Vi skal have kommunen og politiet til at gribe ind noget hurtigere. Dette skal ske med følgende tiltag:

Forældrene skal advares, og de skal have en påmindelse om, at hvis dit barn begår flere forbrydelser, så bliver I smidt ud af jeres bolig. Dette er helt og aldeles forældrenes ansvar, som har haft muligheden for at opdrage deres børn gennem 15-18 år. Dette har mange ikke gjort, og det skal have konsekvenser for dem også.

Jeg vil derfor gerne have politiet til at overvåge Roskilde Station noget oftere med flere patruljer og flere narkohunde. Dette må og skal ikke fortsætte. Disse unge drenge skal væk fra gaden og i gang med at bidrage til samfundet. Det er det mindste, vi kan forlange.

Steffen Dons

Medlem af De Konservative Roskilde

Byrådskandidat 2021