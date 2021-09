98-årige Kurt Nielsen fik en p-bøde på Schmeltz Plads i Roskilde, fordi han ikke nåede at registrere sin bil. Foto: Kristian Jørgensen

Debat: Pas på p-fælde på Schmeltz Plads

Roskilde - 07. september 2021 kl. 16:02 Af Kurt Nielsen, Bakkedraget 10, Roskilde Kontakt redaktionen

Jeg vil gøre andre bilister opmærksom på, at hvis du skal parkere på Schmeltz Plads i Roskilde, så er der ingen tid at spilde, fra du stiller bilen til, den er registreret. Jeg har fået en p-bøde på 510 kroner for at holde fire minutter uden registrering.

Jeg har derfor spurgt hos Parkering Roskilde: Hvor lang tid kan jeg forvente at måtte bruge, fra jeg stiller bilen til, den er registreret?

Sagen er jo for det første, at min alder, 98 år, gør, at jeg ikke er hurtiggående, men det næste problem er, når jeg kommer til standeren. Her står tit to-tre personer, som skal tjekke ind, og somme tider er der en, der spørger, om jeg kan hjælpe?

Det gør jeg selvfølgelig gerne, men tiden går, og jeg sidder i saksen.

Selv om der står »Kvittering unødvendig«, så få den alligevel udskrevet. Damen i Parkering Roskilde sagde til mig: »Du har kvittering, ikke?«

Nej, sagde jeg, for der står tydeligt, at det er unødvendigt.

Men fra dags dato vil jeg selvfølgelig have kvittering, og så håber jeg, at det fungerer. Det gjorde det ikke i forgårs.

Nogen vil nok foreslå, at jeg kører ud i omegnen og handler, men jeg har besluttet, at selv de mest emsige p-vagter ikke skal have held med mig, for jeg nyder på mine gamle dage at gå lidt rundt og nyde stemningen og de smukke, gamle bygninger, som politikerne ikke har haft held til at rydde endnu.

