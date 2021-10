Send til din ven. X Artiklen: Debat: Omfartsvej NU! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Omfartsvej NU!

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 10:16 Af Hans Eiler Hammer, kandidat for LA til KV21, og Knud Damgaard, kandidat for LA til KV21 og RV 21 Kontakt redaktionen

Efter at have gennemlæst budgetforliget 2022, som DF og LA heldigvis ikke er en del af, vil vi i LA udtrykke stor skuffelse over, at de partier som er med i budgetforliget, ikke har forholdt sig til virkeligheden, nemlig at Viby står i stor vækst og udvikling og har brug for en omfartsvej.

Skal der virkelig lig på bordet, før en omfartsvej bliver taget alvorligt? Eneste trafikale løsning på et enormt antal lastbiler i forbindelse med udbygningen er over Ramsømagle, Ørsted eller Truelstrup. I snit regner man med 40 lastbiler per parcelhusgrund, så det er ikke småting de små byer og ligeledes små trafikanter skal lægge tillid til.

Det er uforståeligt, at vi skal helt frem til 2028, inden der muligvis kommer en løsning. Det viser alle barometer.

Det er på tide, at vi som vil en omfartsvej i Viby råber op om, at vi vil have en omfartsvej NU. Ad mange omgange har et stort flertal i Viby fremført, at de vil have en omfartsvej via Damgårdsvej og med en bro over jernbanen! Helt ind i Roskilde ryster vores partikolleger på hovedet over den manglende planlægning.

En omfartsvej er den bedste løsning for byen og for erhvervslivet. En omfartsvej vil sikre, at den tunge trafik går udenom en voksende bymidte, de små landsbyer og dermed vil den også øge trafiksikkerheden.

Vi i LA vil kæmpe for, at omfartsvejen kommer NU og ikke i 2028! Derfor vil en stemme på LA være en stemme på omfartsvej i Viby NU!

