Jette Tjørnelund.

Debat: Old news at S vil begrænse parkering

Roskilde - 11. februar 2021 kl. 12:22 Af Jette Tjørnelund, byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre Kontakt redaktionen

En nu forhenværende præsident i USA har brugt at beskylde dem, man ikke er enige med, for at sprede fake news - altså at de lyver. Nu følger Socialdemokratiet efter. Denne gang er Jens Børsting (S) sendt i byen. S kan åbenbart ikke lide at blive mindet om de store parkeringsproblemer, som begrænsning af p-pladser i planer skaber for borgere og erhvervsliv.

Sagen er, at S har skruet kraftig ned for parkeringspladserne i en række områder med nyt byggeri og man nedlægger pladser i Roskilde. Det vil give problemer.

Den aktuelle uenighed drejer sig antallet af p-pladser i et nyt område i Viby. Der er planlagt 86 boliger inden for lokalplanområde 688 på Skousbo. Det betyder, at der bør anlægges 129 p-pladser i forhold til gængse standarder i kommuneplanen om 1,5 p-pladser pr. rækkehus. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i 104 p-pladser med et krav om 1,2 p-pladser pr. rækkehus, men giver så mulighed for sænke med yderligere 40 p-pladser og altså helt ned til 64 p-pladser med såfremt der åbnes for en delbilsordning. Det betyder, at 65 færre p-pladser inden for selve lokalplanområde 688 i forhold til standardnormen kan blive en realitet. Det er af mange grunde uhensigtsmæssigt med for få p-pladser, men det er ikke fake news.

Det ved Jens Børsting sandsynligvis godt. Der er nemlig skitseret 50 p-pladser på den anden side af en overordnet trafikkeret vej et godt stykke uden for selve lokalplanområde 688 for at lappe lidt på den helt unødige situationen. En model, der i øvrigt kaster visionen, som byrådet har vedtaget om decentral parkering tæt ved boligerne på Skousbo-området, over bord. Det er ikke fake news, men old news, at S desværre har fået for vane til at ændre grundlæggende i de rammer, byrådet har vedtaget i ønsket om at tækkes enkelte projekter. Borgere og erhvervsliv kommer til at betale prisen.