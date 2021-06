Roskilde Kommune er gået sammen med politiet og tre motorcykelforhandlere om en kampagne, der skal få trafikanterne til at støje mindre, men den batter ikke meget, ifølge Michael Bech. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Nogle få motortosser støjer unødigt i Roskilde

Roskilde - 29. juni 2021 kl. 18:32 Af Michael Bech, Vindingevej 6, Roskilde Kontakt redaktionen

Jeg (og mange andre - i hundredvis - måske endda tusindvis af Roskildes borgere) oplever dagligt store problemer og udfordringer med støj fra »sportsbiler« og motorcykler, der unødvendigt gasser deres motorer helt op - ofte med store brag, smæld eller blot forstærket larm fra specialbyggede lydpotter. De ynder især at give den gas på havnen eller i Røde Port, hvor det er muligt at få ekstra opmærksomhed.

Når jeg kontakter politiet om støjproblemet fra motorkøretøjer, så vil de vide præcis hvilken bil/motorcykel og registreringsnummer, der har larmet - og hvor motorkøretøjet er nu... og det er jo umuligt at fortælle, eftersom det tager ganske mange minutter at blive stillet igennem hos politiet - og så er fyren på motorcyklen eller manden i bilen for længst væk.

Færdselslovens §38 om Unødig støj m.v., og som bygger på lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018. tilsiger, at:

Stk. 1. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter.

Stk. 2 og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.

Det er politiet, der er den udøvende magt - men på dette område, er de meget beredvillige til at henvise til, at det er kommunen, som står for at undersøge, om der er generelle støjgener eller egentlige problemer med vejene. Det er en for ressourcekrævende opgave for politiet at skulle tage en støjsynder/fartsynder på fersk gerning, og det er en politisk sag, hvis der skal træffes beslutning om varig fartmåling.

Vi ved fra forskning, fx WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018), at det er skønnet, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for vejstøj. Og med en hverdag - og især weekend - med konstante brag, hvinen, rumlen, opgassen og al for høj fart i en Røde Port, som fem-dobler lyden, så jeg er spændt på, hvor mange år, at jeg dør for tidligt, fordi nogle få afstumpede, uempatiske og egoistiske motormænd ikke kan dy sig for at vræle med deres maskiner.

Fair enough, jeg bor relativt tæt på Røde Port, så selvfølgelig er jeg og de ca. 500 andre borgere i nærheden, der hver eneste dag chikaneres, et mindre segment af Roskildes samlede borgere - MEN - Min kone og jeg går tur hver eneste dag eller aften - ad Kong Valdemars Vej, Sankt Clara Vej, Havnen og Havnevej, Støden, Ringstedgade, Jernbanegade, Køgevej, Ny Østergade - og den vanvittige motorlarm er at finde alle steder - og hvis man kigger godt efter, så står der også nogle bitte små skilte med »Shhh« i vejsiden. De har nok ikke den store indflydelse.

Måske kan DTU eller RUC lade deres studerende lave et forskningsforsøg med at sætte lydsensorer op, så problemet med den unødvendige trafik/motorstøj kan blive kortlagt. Det kunne blive et spændende projekt og en winwin situation for byens borgere og de studerende.

Måske kan politiet opsætte varige kameraer samt støjmålere op i de særlige områder (Fx Røde Port, Viadukten under jernbanen ved den gamle Slagteriskole, Roskilde Havn (hvor unge i øvrigt nu mødes nærmest hver aften for at give den gas) osv.)

Måske kan alle mulige såkaldt sagkyndige institutioner og foreninger med flere komme med ideer til, hvordan vi kan nudge selv de mest tossede motormænd til at køre pænt inde i de bebyggede og tæt trafikerede miljøer.

Oder - dann haben wir andere methoden - fx »Klip i kørekortet« bøder, konfiskering af motorkøretøjet med tvungen reparation af bil/motorcykel, så den igen kan køre med et lovligt og fornuftigt lydniveau.

Måske kan nogle af vores politikere gøre det til deres mærkesag at fikse dette - de får min stemme - og måske også din.

