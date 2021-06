Måske er der en anden årsag til, at nogen bliver ved med at køre i tog uden at have billet. Foto: Steen Østbjerg

Debat: Nød lærer nøgen kvinde at spinde

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 13:12 Af Erik Thomsen, Sdr. Ringvej 76, 2-6, Roskilde Kontakt redaktionen

Sn.dk havde en lille »sjov« historie om en kvinde, der havde kørt med DSB over 500 gange uden at betale. Hvorfor hun gjorde det, melder historien ikke noget om, men for mig, minder det om, hvordan man kan bruge systemet, når systemet ikke vil gøre sin pligt og hjælpe folk.

En ung fyr havde været i fængsel for småkriminalitet og blev løsladt til ingenting, idet kommuner (tre styk) begyndte at skændes om, hvilken kommune han tilhørte. Altså havde pligt til at hjælpe ham. Selvfølgelig uden at kontakte den unge fyr m.m. Nej, rent papirarbejde, uden hensyntagen til virkeligheden. Det, som mange desværre ansatte i kommuner, dengang som nu, elsker at lave!

Løsladelsen skete om foråret, så der kunne godt leves på gaden, men hvad til vinter? Så er det ikke rart, selv om forholdene for de hjemløse var betydelig bedre dengang end nu!

Så opstod tanken, hvad nu hvis han køre »gratis« med DSB og sørgede for at blive taget i det? Og var det nok antal gange, ville han jo ryge i fængsel.

Så det projekt gik han i gang med, blev taget flere gange om dagen, der skal jo et vist antal gange til, før DSB melder det til politiet. Dommen faldt sidst på året, og lød på fire måneders fængsel, godt nok betinget, hvis han ikke gjorde det igen. Så igen, ud og køre med DSB.

Nu var der ikke noget at gøre, i fængsel med ham. Hvor han trods alt fik varmen og mad. Som det siges, nød lærer nøgen kvinde at spinde, eller her, nød lærer en svigtet ung fyr, hvordan man skaffer sig tag over hovedet om vinteren.