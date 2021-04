Naboerne til Ørstedgård Svineproduktion er ikke glade for, at der er søgt om en miljøgodkendelse til en udvidelse. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej tak til mere gyllelugt! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej tak til mere gyllelugt!

Roskilde - 23. april 2021 kl. 19:09 Af Asger Kjelstrup, Åbakkevej 6, Ørsted Kontakt redaktionen

Så kom der endnu en høring af de nære naboer om miljøgodkendelse af en udvidet svineproduktion på Ørstedgård i Viby. Desværre har Roskilde Kommune ikke ret til at nægte godkendelsen.

Men vi er nogle naboer, som vil overbevise kommunen om, at der skal stilles krav til svineproduktionen. For at mindske lugtgenerne ønsker vi overdækning af alle tre gylletanke. Af samme grund ønsker vi forbud mod at sprede gylle på markerne i weekender og på helligdage.

Vi ønsker også, at der kun må køres gylle ud klokken 7-18. Og vi ønsker, at al gylletransport på offentlig vej sker i lukkede lastbiler - i stedet for gyllevogne med slæbeslanger, der lægger de sidste lugtende klatter på vejen. Alle disse krav er almindelige i nabokommuner mod syd - så det burde ikke være et problem for Roskilde Kommune at medtage vores krav.

Den første ansøgning i januar afviste, at overdækning af gylletanke var rimelig. Det blev hævdet, at en solid teltoverdækning ville koste 275.000 kroner. Jeg kontaktede en stor udbyder af overdækning, og han forklarede mig, at det ville koste 150-175.000 kroner - en pris ansøger senere accepterede. Derfor står vi nu med en ny høring.

Vi laver nu en liste med krav mangler i en indsigelse. Så laver vi en indsamling af underskrifter hos de nærmeste naboer og sender det hele til kommunen som en fælles indsigelse før 1. maj.