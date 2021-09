Merete Dea Larsen (DF) er uenig i, hvad Roskilde Avis har skrevet om førstebehandlingen af kommunens budget for næste år.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Merete (DF) om budget-debat: Redaktøren forstår ingenting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Merete (DF) om budget-debat: Redaktøren forstår ingenting

Roskilde - 17. september 2021 kl. 09:17 Af Merete Dea Larsen Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Endnu engang formår redaktør Torben Kristensen i Roskilde Avis at stadfæste sin politiske overbevisning i en artikel om byrådets 1. behandling af næste års budget.

Borgmester Tomas Breddam roses i store vendinger, og man kunne få den mistanke at redaktøren overhovedet ikke følger med politisk eller måske nærmere bevidst ignorerer det, som en god kammerat, op til et valg.

Igen påstår redaktøren at stibroen er udsat. Han undlader dog at nævne vores meget konkrete ændringsforslag til budgettet - det eneste der kom til afstemning i denne omgang, så man kan ikke påstå det druknede...

Det lød simpelt:

' Vedr. stibroen er der enighed om at intet arbejde eller forarbejder igangsættes i 2022.'.

Dette blev stemt ned, SF undlod at stemme og gik dermed imod budgetforliget allerede inden det er stemt igennem. Vi havde forventet at blive nedstemt og dermed kan der nu ikke længere sås tvivl om vores påstand om at udsættelsen er pro forma da forarbejderne alligevel tager tid.

Redaktøren fandt pudsigt nok ikke det forslag relevant for læserne af avisen...

Det stopper ikke der. Redaktøren tillader sig ydermere at påstå at Dansk Folkeparti ønsker at bruge stibro pengene til at løse driftsbudgettet og udstiller os som fjolser (igen) der ikke forstår penge kun kan bruges een gang.

Jeg må sende min tale til redaktøren da hørelsen åbenbart svigter. Men til folkeoplysning kan jeg oplyse at Dansk Folkeparti fremlægger eget budget i balance.

Vi sagde konkret, at 40 mio. til en stibro kan opgradere og forskønne ca 10 folkeskoler. 40 mio kan fremrykke ca 2 1/2 års projekter der kan skabe trafiksikkerhed. Der er masser af væsentlig bedre og mere presserende tiltag.

I forhold til det kæmpe underskud der er i driften på vores store områder - børn og unge, ældre og social området (ikke beskæftigelse som redaktøren citerer mig for) påpegede jeg at flertallet slet ikke har forholdt sig til det. Den eneste løsning man har i banken er 'fugle på taget for 15 mio'.

Det er måske lidt kompleks økonomi at beskrive kort i en avis, men jeg ville da forvente at en redaktør sætter sig ind i det stof han skriver om. Ellers står jeg gerne til rådighed.

Sidst, men ikke mindst, må jeg bare konstatere at det virker håbløst at jeg som politiker skal diskutere politik med en redaktør der burde levere upolitisk objektivt indhold.

Men jeg må jo bare sætte tid af på ugebasis til at korrigere usandheder fra redaktøren.

Socialdemokraterne kan omvendt læne sig tilbage og slippe for det ekstra arbejde.

Ps. Det kunne da være interessant at høre hvor redaktøren mener at pengene til at øge anlægsbudgettet med over 100 mio er kommet fra?

Merete Dea Larsen

Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti

Svar Kære Merete.

Sti-broen fra Musicon til Dyrskuepladsen kom ikke med i kommunens budget for 2022. Efter alt at dømme bliver broen heller ikke til noget i de efterfølgende år, fordi der ikke er noget flertal for at bruge penge på dette projekt i den nærmeste fremtid.

Red.