Mogens Hallager, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Debat: Mangler 180 seniorboliger: Interessen er enorm

Roskilde - 10. februar 2021 kl. 07:52 Kontakt redaktionen

Jyllinge: På en kold og blæsende dag overrakte Jørgen Aare en buket blomster til medlem nummer 200, Margit Meisner, i Facebookgruppen »Andelsboliger med elevator til Jyllinge«.

Der er ingen tvivl - interessen er enorm. Over 200 medlemmer har på lidt over en måned meldt sig ind i gruppen, og vurderingen er at ca. 150 af medlemmerne søger en senior bolig. Carit Pedersen, næstformand i Ældre Sagen Gundsø har udtalt, at seneste nyhedsbrev om dette emne er det mest læste i over et år.

Roskilde Nord mangler i den grad senior-boliger. Mange kvarterer i byerne er beboet af personer plus 60, og rigtig mange af dem ønsker en mindre bolig uden en have - eller med minimal have. Og de fleste ønsker ikke at flytte fra Jyllinge og Gundsømagle, da de har boet i området i det meste af deres liv og har deres netværk her.

Og det er vigtigt, at den næste bolig er etplans bolig eller bolig med elevator. Knæene bliver ikke bedre med alderen.

Det er grotesk, at der mangler omkring 150 senior boliger alene i nord, og det er endnu mere grotesk, at der ikke er nogen planer om at bygge dem.

Fordelene ved senior byggeri er mange:

Man hjælper hinanden i et sådant byggeri, og det gør at der kan spares på kommunens plejeressourcer.

Analyser her i Corona tiden viser, at ældre, der bor i senior fællesskaber, er langt mindre ensomme, og dermed har højere livskvalitet.

Så lad os få kigget på det, og lad os komme videre. Seniorerne i Nord er klar.

Carit Pedersen

næstformand

Ældre Sagen Gundsø

Jørgen Aare

initiativtager Mogens Hallager

byrådsmedlem

Konservative