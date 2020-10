Borgerne i Roskilde har nu måttet leve med røgen fra branden hos Solum i over en måned. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Måske er vulkan-branden alligevel godt for noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Måske er vulkan-branden alligevel godt for noget

Roskilde - 26. oktober 2020 kl. 19:13 Kontakt redaktionen

Under normale omstændigheder ville jeg ikke tøve med at invitere vores naboer fra det øvrige Roskilde, til en rask gåtur her i Trekroner. En tur i Himmelev skov på svampejagt, en sightseeing rundt i bydelen for at se på bofællesskaber, et besøg på Danmarks måske sejeste legeplads på Trekronerskolen eller noget helt fjerde. Der er nok at tage sig til.

Desværre er omstændighederne ikke just normale. Sagen er den, at her lugter dårligt. Rigtig dårligt, endda. Branden på Solum sætter sine spor på vores bydel og irritationen er tydelig, hos de ellers fredelige Trekronerborgere. Det er også forståeligt. Her lugter som om en flok uerfarne spejdere har haft lidt for travlt med at tænde op under lejrbålet, blot for at opdage et brændet var drivvådt. Det er ikke mange skumfiduser, man får ristet over det bål!

Kort sagt, er alt jammer og klage. Her er det godt at vide, at vi har et drøn-kompetent beredskab, som gør alt hvad der står i deres magt, for at få branden under kontrol. Tak til jer! Det er helt sikkert ikke nogen nem opgave, men jeg har ingen tvivl om, at vi er i sikre hænder hos jer. Tak!

På vej hjem af den ny-indviede Universitetssti her den anden dag, ramte lugten igen næseborene. Øv! Kan den forbande... brand da ikke være godt for noget? Og så slog det mig! Det her kommer til at være en historie i bydelen og resten af Roskilde, de næste mange år frem. Og måske er det faktisk godt for noget? Vi er så vant til, at indånde den friske luft, at vi næppe tænker nærmer over det. Det er en selvfølge.

Branden på Solum kan måske have den fornuftige sideeffekt, at vi ikke længere tager vores luftmiljø for givet. Hvis et positivt udfald af hele affæren kunne være det, at langt flere får øjnene op for, at vi har brug for en stram miljølovgivning, så er det måske ikke så dårligt?

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke har noget udestående med Solum, som bl.a. beskæftiger sig med affaldshåndtering. Netop affaldshåndtering er en del af løsningen på klimakrisen, så tak for jeres indsats på det område.

Mit håb er blot det, at det kan være en påmindelse om, at vi har brug for en restriktiv miljølovgivning, således at miljøskadelige virksomheder ikke kan skalte og valte med vores luftmiljø. Og lad os så håbe, at vi i fremtiden kan undgå mere røg over Roskilde.

Jonas Paludan

Medlem af Enhedslisten

Tidligere formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune

relaterede artikler

Efter voldsom vulkanbrand: Advarede allerede om problemer i foråret 22. oktober 2020 kl. 11:29

Redegørelse på vej om Solum-brand 21. oktober 2020 kl. 12:58

»Kun« 8500 kubikmeter tilbage i vulkanen 15. oktober 2020 kl. 13:50