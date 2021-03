Erik Lorentsen mener, at lokalplanen for Frederiksborgvej får konsekvenser for Fjordparken. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Lokalplan splitter lukket villavej midt igennem i øst og vest

Roskilde - 16. marts 2021 kl. 06:17 Af Erik Lorentsen, Fjordparken 22, Himmelev Kontakt redaktionen

Mistet fjordudsigt og fald i ejendomsværdierne vil for Fjordparken være nogle af konsekvenserne af forslag til lokalplan for Frederiksborgvej. Fjordparken i Himmelev er en lukket villavej, hvor ingen har udkørsel eller facade ud til Frederiksborgvej. Ikke desto mindre inddrages Fjordparkens vestside pludseligt og helt uforståeligt i et lokalplanforlag for Frederiksborgvej.

Læs også: I sidste ende er det kommunen der bestemmer

En konsekvens er den helt groteske er, at de to sider af Fjordparken får helt forskellige regler for bl.a. bygningshøjde. På vestsiden må der med forslaget bygges i to etager på op til 8,5 meter og mulighed for tagterrasse på 30 m2. På østsiden af vejen vil de nu gældende servitutter fortsat gælde med max. et plan og ingen udnyttelse af tagetagen.

Fjordparken splittes altså helt på langs midt på vejen i en østside og en vestside med helt forskellige regler for bl.a. bebyggelseshøjde. 12 villaer på østsiden af vejen står over for at miste deres udsigt til Fjorden, hvilket selvsagt medfører betydeligt fald i ejendommenes værdi.

Andre væsentlige konsekvenser vil være indkig og skyggevirkninger. Konsekvenser og gener, der nærmest uundgåeligt medfører nabokonflikter på en vej med hidtil rigtig godt naboskab og stort sammenhold.

Dette står i dyb kontrast til, at kommunen i baggrunden for lokalplanen skriver, at det skal bidrage til at opfylde et af planens formål med at reducere nabokonflikter og videre, at det skal styrke den grønne profil for Frederiksborgvej.

Hvordan disse formål harmonerer med de nævnte konsekvenser for Fjordparken må stå hen i dyb uvished. Derfor bør Roskilde Kommune droppe planforslagets indgreb i Fjordparken og opretholde vores nuværende velfungerende servitutter.

