Forslaget om at nedsætte vandafledningsafgiften for erhvervslivet vil betyde højere priser for private kunder, mener bestyrelsesmedlem i Fors A/S. Foto: Britt Nielsen

Debat: Lavere spildevandsafgift vil betyde højere vandpriser for borgerne

Roskilde - 26. juli 2021 kl. 09:05 Af Jens Christian Refsgaard, kundevalgt medlem af Fors' bestyrelse Kontakt redaktionen

Marianne Kiærulff (byrådsmedlem for Venstre) foreslår i et debatindlæg den 23. juli, at spildevandstaksten sættes ned for store erhvervsvirksomheder, som har et højere vandforbrug end 500 personer. Spildevandstaksten fastsættes af Fors A/S - forsyningsselskabet som ejes af Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner.

Forslaget har to uheldige konsekvenser. For det første får store virksomheder i forvejen 60 procent rabat i forhold til private kunder, og en ekstra rabat til virksomheder vil betyde højere priser for private kunder. For det andet er det vigtigt at spare på vandet og passe på vores rene grundvand, og her er taksterne for vand et vigtigt redskab til at motivere os alle til at bruge mindre vand.

På Sjælland har vi kun grundvand nok, fordi vandforbruget er faldet 40 procent gennem de sidste 40 år - det ville ikke være sket uden stigende vandpriser og grønne afgifter. En stor takstnedsættelse for de store virksomheder vil give dem mindre motivation til at introducere processer, der nedsætter vandforbruget.

Opnåelse af verdensmålene (herunder at sikre godt drikkevand) er erklærede målsætninger for de tre kommuner, for Fors og for dansk erhvervsliv. Vi har brug for virksomheder, som aktivt bidrager til den grønne omstilling og bruger det som en konkurrenceparameter.

Marianne Kiærulffs forslag vil betyde højere vandpriser for almindelige forbrugere, og det vil ikke bidrage til at sikre nok rent grundvand fremover. Derfor får det ikke min støtte i Fors' bestyrelse.