Debat: Lad os gøre brug af de tomme minkfarme

Roskilde - 23. november 2020 kl. 18:13 Af Jacob Søegaard (V), medlem af Roskilde Byråd, og Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde Byråd og regionsrådet i Region Sjælland Kontakt redaktionen

Dansk Landbrug og Dansk Fiskeri gennemførte i lørdags en både anstændig, flot og særdeles relevant demonstration i København og Aarhus. Alle opførte de sig ordentlig og blev modtaget med stor anerkendelse fra borgere på deres vej mod de to byer.

Det var selvfølgelig regeringens ulovlige drab på mink, der var hovedårsagen.

Det er for os alle en noget usikker tid vi lever i. Vi er alle ramt på den ene eller anden måde af Covid-19. I øjeblikket er det så minkproducenterne, der med et pennestrøg fra statsministeren ser hele deres livsværk forsvinde fra den ene dag til den anden. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Venstre tager Covid-19 alvorligt. Men når der indføres så vidtgående tiltag, skal det hvile på et solidt lovligt grundlag og alle muligheder skal afsøges.

Nu står vi så med gabende tomme minkfarme landet over. Det gælder også i Roskilde Kommune. Fra Venstres byrådsgruppes side ønsker vi at hjælpe de berørte med at finde anden anvendelse. Vi må udvise størst mulig fleksibilitet.

Disse bygninger må kunne bruges til andre formål f.eks. mindre boliger/lejligheder, mindre håndværkererhverv, bed and breakfast, opbevaring af campingvogne og mindre kontorlokaler m.v. Vi vil se meget positivt på, at de tomme avlsbygninger og andre bygninger kan ombygges til nogle af disse formål. Det gælder også for andre landejendomme med tomme bygninger, der ikke kan benyttes til landbrugsformål.

Vi vil selvsagt holde os inden for lovgivningen, landzonetilladelser m.m.

Det er vigtigt både for de berørte minkproducenter og andre ejere af landejendomme, at der fortsat er indtægter på ejendommene. Det er en oplagt mulighed for at få flyttet små virksomheder og borgere ud i de mindre byer.

Samtidig bliver ejendommene holdt ved lige.

