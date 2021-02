Jette Tjørnelund, formand for Venstres gruppe i Roskilde byråd.

Debat: Lad os få planer med plads til parkering i Viby

Roskilde - 09. februar 2021 kl. 19:21 Af Jette Tjørnelund, gruppeformand for Venstre Kontakt redaktionen

Lad det være sagt med det samme: Vi må ikke begå samme fejl med parkering i Viby, som der er gjort i Roskilde. Hverken i Roskilde eller Viby er der helt overblik over konsekvenserne af nedsætte antallet af parkeringspladser pr. bolig.

Det er de færreste børnefamilier, der kan klare sig med én bil i Viby. For selv om Viby er en stationsby, er tog- og busbetjeningen hverken som i Roskilde eller Trekroner. Toget fra Viby til Roskilde kører en gang hver halve time i myldretiden. Og hvem siger at arbejdspladsen ligger lige ved toget eller bussen?

I Musicon og ved det gamle skoleslagteri ser vi desværre konsekvensen ved ikke at sørge for nok parkeringspladser i boligområder fra start. Bilerne fylder op andre steder og giver besværligheder i hverdagen for beboere og dem, som har andre ærinder i området.

De tilstande kan man undgå i Viby, hvor der er plads til at anlægge tilstrækkeligt med parkeringspladser. Kommuneplanen, som byrådet har vedtaget, foreskriver 1,5 parkeringspladser pr. rækkehus/etagebolig og to parkeringspladser pr. parcelhus som standard, men et flertal laver undtagelse på undtagelse med færre p-pladser til følge. I Viby er det seneste eksempel er lokalplan 688 for Skousbo, hvor man vil planlægge med cirka 65 p-pladser i boligområdet i stedet for de cirka 125 pladser efter gængse regler i kommuneplanen.

Venstre er helt enig med Viby Cityforening og de borgerlige partier i plan- og teknikudvalget. Viby skulle nødig komme i den situation, hvor der mangler er plads til, at pendlerne kan parkere ved stationen eller at folk fra oplandet kan parkere ved byens butikker. Kapaciteten kan allerede forudses presset med planerne om meget få parkeringspladser til boliger og kulturhus midt i byen. Lad os nu få nogle p-planer, der passer til en grøn levende by på landet.