Pædagogerne og børnene har stor glæde af krible krable-projektet på Ringen. Foto: Kristian Jørgensen

Debat: Krible krable - derfor er pædagogisk faglighed er vigtig i kommunens dagtilbud

Roskilde - 05. juni 2021 kl. 08:32 Af Anne-Charlotte Kiholm, pædagog i Børnehuset Reden, Roskilde Kontakt redaktionen

I den sidste måned har vi i vores børnehavegruppe haft fokus på krible krable. Hvad er det, tænker du måske? Jamen, vi har fokus på små dyr på legepladsen og i naturen.

Vi har gået ture ud af huset. Besøgt ænderne, bikuberne og insektboligerne i vores naturområde på Ringen. Vi har skabt fælder på legepladsen, fanget edderkopper, lavet edderkoppespind i små og store størrelser. Løftet sten og store grene, hvor vi har set bænkebidere, tusindben og regnorme.

Fortælling: Andrea har sproglige vanskeligheder, hvilket gør, at det kan være svært at lege med de andre børn. Andrea kommer tit til at skubbe, når hun gerne vil være med i legen.

Under vores krible krable-projekt fanger vi en edderkop i et insektbæger. Andrea synes, edderkoppen er meget spændende, og jeg spørger ind til, hvad Andrea ser. Kan du se, hvor mange ben den har? Har den øjne? Andrea fortæller og er meget ivrig for at vise edderkoppen frem. De andre børn bliver nysgerrige og vil gerne deltage i Andreas leg med edderkoppen.

Når jeg igangsætter projekter som krible krable, har jeg alle læreplanstemaer fra dagtilbudsloven med i min planlægning. Jeg kigger ikke kun på natur og science, men jeg kigger også på, hvordan jeg kan få Andreas deltagelse i hverdagen til at blive bedre. Som pædagog har jeg netop fokus på, hvordan børnefællesskaberne kan udvikles, så alle børn får en oplevelse af at tilhøre en gruppe, hvor man bliver set som menneske.

Som pædagog er jeg projektlederen. Jeg planlægger, uddelegere, samler viden og reflektere over vores erfaringer, så projektet kan lykkes. Samtidig er jeg medskaber af nysgerrighed, motivation og deltagelse hos de enkelte børn. Hvad lykkes jeg så med?

Børnene er nu begyndt på egen hånd at samle dyr op for at komme hen til os for at vise deres fund. Forældre sender os billeder af fundne hjemme i deres haver. Børnene bruger vores billeder på væggene til at fortælle om hinandens oplevelser. Vigtigst af alt, Andrea har fået en ny rolle i børnegruppen. Så succesen er stor.

Jeg ønsker derfor, at mine fremtidige kollegaer er pædagoguddannet, så jeg har gode sparringspartnere, og vi kan fortsætte vores gode faglighed i hverdagen. Så det er med stor glæde, at jeg kan høre, at Roskilde Kommunes politikere har fokus på andelen af pædagoger i daginstitutionerne i Roskilde Kommune.