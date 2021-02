Byrådskandidat Steffen Dons (K) vil have Roskilde Kommune til at spille en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af bandekriminalitet. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Kommunen skal gøre livet surt for kriminelle indvandrere

Roskilde - 04. februar 2021 kl. 18:25 Af Steffen Dons, byrådskandidat Konservative Kontakt redaktionen

I flere årtier har bander og indvandrergrupper domineret i Roskilde. De dominerer f.eks. i ghettoområder. I midtbyen kan man oftest se til, når narkosalget foregår offentligt, og hvordan indvandrere med tilknytning til liberale erhverv som frisører og restauranter ikke forstår sig på at drive virksomhed på danske vilkår.

Jeg vil ramme disse mennesker, hvor det gør allermest ondt. De skal smides ud af deres bolig, hvis de begår kriminalitet og er en trussel for den almene dansker. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har haft adskillige muligheder i 10 år for at gøre noget ved dette problem uden held.

Vi ser, hvordan man bare kan sælge stoffer, sende tæskehold efter andre danske unge og opføre sig fuldstændig vanvittigt med hasarderet bilkørsel og grupperinger i de sociale boligbyggerier.

Disse mennesker har kun en måde at rette ind på, og det er ved at blive ramt af en konsekvens. Det er folketingets opgave at sørge for, at disse mennesker bliver udvist, men på kommunalt plan må vi sætte ind og sætte de grænser, som er mulige. Min ambition er, at Roskilde skal være en kommune med en stram indvandrerpolitik.

Det skal ikke lykkedes unge bandemedlemmer at skjule sig bag en alt for svag politik, hvor der ikke bliver sat ind hurtigt. Jeg vil gerne sætte ind, og som byrådskandidat i Roskilde er det vigtigt for mig at skærer igennem og sørge for, at der bliver iværksat en handlingsplan.

Vi skal have politiet meget mere i centrum, og de skal have alle de ressourcer, som kommunen kan tillade sig at stille til rådighed. Boligselskaberne skal sætte nul tolerance overfor bandemedlemmer, og de skal ud af byen.

Det vigtigste for mig er at skabe en by i fremtiden, hvor tryghed og fællesskab er et parameter for, hvordan man skaber en sund og god kommune.

