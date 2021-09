Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen kunne beskytte Vindinge mod grus, men det vil borgmesteren ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen kunne beskytte Vindinge mod grus, men det vil borgmesteren ikke

Roskilde - 17. september 2021 kl. 16:35 Kontakt redaktionen

Vindinge: Så fik vi her i Vindinge besøg af borgmesteren som var på skolen i forbindelse med valgkamp. Det var en meget interessant torsdag aften.

Det er tankevækkende som vores borgmester går til opgaven omkring grusgraven ved Vindinge. Til at starte med, grinede han faktisk og sagde at det emne havde han jo ikke så meget lyst til at tale om.

»Der er ikke så meget vi som kommune kan gøre ved det« udtalte borgmesteren. Der er vi som forening lodret uenige. Vi har set masser af borgmestre fra bl.a. Greve og Faxe Kommune engagere sig i grusgravning, og stå på mål for deres borgere. Der er rigtig meget politisk der kan arbejdes med og kommunen har ansvar for f.eks. dispensation til at grave under grundvandet eller beskyttelse af paragraf 3 natur og specielt som vejmyndighed kan en kommune gøre en stor forskel og specielt i de planer som vi kigger på. Roskilde Kommune kunne gøre så meget for at beskytte Vindinge, hvis de virkelig ville, men i går blev det tydeligt at det vil borgmesteren ikke.

Igen torsdag afviste vores borgmester at mødes med vores forening for at gennemgå de planer og de muligheder som vi ser. Det er virkelig bekymrende når vi netop kan se at Nymølle kan få møde med ham med 24 timers varsel. Vi har flere gange skrevet for at bede om møde og igen i går udtalte vi, at vi rigtig gerne ville have et møde, hvilket han afviste tre gange. Han får dog lige en mail mere, men ellers må vi sige som forening, at vi ikke bakker op om en borgmester, som på den måde helt afviser at lytte til vores sag.

Der opstod en mindre debat, da det kom frem at Hedeland´s største indtægt kommer fra råstofindvinding, men heldigvis var Jens Børsting tilstede og kunne bekræfte, overfor meget overraskede borgere, at det var et valg Hedeland havde truffet om at de ville fælde hundeskoven for at skaffe penge fra graveindtægter. Han bekræftede også at de ikke var lovpligtigt bundet til at skulle grave skoven. En borgere udtalte direkte, at Vindinge så Hedeland som en fjende mere end en samarbejdspartner, hvilket vi som forening her kun kan nikke genkendende til.

Alt i alt ret skuffende for vores forening hvad vi oplevede torsdag. Vi har ikke opbakning til at beskytte vores by fra de tilstedeværende på mødet i går.

Vi må understrege at vi i bestyrelsen er flintrende ligeglade med parti farver og at vi her har fokus på vores sag og ikke andet.

Mona Christensen

Næstformand

Grusgravens Naboer

Stærkendevej 144

Vindinge