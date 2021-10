Team Effekts vinderforslag var det eneste af de syv i arkitektkonkurrencen, der opererede med en tunnel under jernbanen, mens alle andre havde foreslået en bro over banen. Illustration: Team Effekt Arkitekter

Debat: Hvad gik galt med Røde Port-projektet?

Roskilde - 12. oktober 2021 kl. 09:22 Af Allan Ohms, Havnevej 3, Roskilde Kontakt redaktionen

Hvor heldig kan vi være? Tænk sig - efter at det visionære projekt Røde Port af Roskilde Kommune og Socialdemokratiet har været lagt i mølpose - og tilfældigvis lige før kommunalvalget - sker miraklet: en embedsmand i Transortministeriet har ifølge Dagbladet trukket proppen af en flaske, og nu er ministeriet klar, så Røde Port-projektet kan komme videre.

Læs også: Konsulenter skal se på om kæmpe projekt er realistisk

Hvor er det heldigt. Så kan Socialdemokratiet måske komme kritiske borgerspørgsmål i forkøbet, sådan at misforvaltningen af projektet ikke får for store negative følger i den forestående valgkamp.

Som borger i Roskilde har jeg det rigtig skidt med at følge, hvordan Køge Kommune bare kører fremad med speederen i bund. Roskilde virker som en soveby i sammenligning. Det er mig en gåde, at Røde Port-projektet blev stoppet af daværende borgmester Joy Mogensen, og at den nuværende borgmester har ladet projektet ligge stille.

Røde Port-projektet var ifølge omtalen, sidst vi hørte til det, fuldt finansieret. Man var klar til at gå i gang med en vision, som ved gennemførelse kunne være med til at indhente lidt af det terræn, vi har tabt til Køge.

Nu læser jeg til min skræk, at forvaltningen har taget nej-hatten på igen: kommunen har syltet projektet så længe, at forvaltningen nu mener at have grund til at frygte, at det ikke er realistisk. Derfor vil kommunen sætte en ekstern konsulent på. Jeg gætter, at det er kommunens gode ven, Rambøll. Men hvorfor nu igen så tvivl om projektet?

Kære borgmester Tomas Breddam: hvorfor har du ladet tiden gå? Må vi som borgere i Roskilde få at vide, hvad der er gået galt? Hvilken forklaring har du på, at projektet er henlagt og nu pludselig genopstår som trold af æske? Fortæl os gerne om hele forløbet, som du ser det og også om hvilken betydning du tillægger et sådant projekt for vores by?

Jeg vil opfordre alle, der kender noget til denne sag, om at meddele sig til omverdenen.

