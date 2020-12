Hvorfor kan Region Hovedstaden ikke selv sørge for at få gravet grus til sine byggerier? spørger Torben Jørgensen (SF). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Hovedstaden skal grave for egen dør

Roskilde - 11. december 2020 kl. 12:49 Af Torben Jørgensen, byrådsmedlem (SF) Kontakt redaktionen

København er i fuld gang med at bygge boliger, institutioner og virksomheder til de 100.000 nye indbyggere, der ventes at flytte til hovedstaden over de næste 10 år. Det giver røg, støj og møg i Roskilde, der er hovedleverandør er byggematerialerne. Roskilde betaler i vidt omfang klima- og miljøprisen for, at hovedstaden kan udvide.

Store lastbiler fyldt med grus og sten fra grusgravene tæt på Roskilde belaster veje og bysamfund i Roskilde Kommune med støj, udstødningsgasser og mudder for at københavnerne kan få tag over hovederne. Dertil kommer den forøgede udledning af CO2 fra transporten af byggematerialer, som skyldes at Region Hovedstaden ikke selv sørger for at have grus nok til eget forbrug.

I alt for lang tid har roskildenserne lidt under, at hovedstadsregionen ikke har villet være selvforsynende med råstoffer. I direkte strid med råstoflovens hovedprincip om, at landets regioner i videst muligt omfang selv skal sørge for, at der er råstoffer nok i deres egne områder, har Region Hovedstaden undladt at udpege tilstrækkeligt med råstofgrave.

Og i den seneste plan for de næste 12 år har regionen oven i købet lagt op til at tage 620 hektar graveområder ud af planlægningen. Det lægger et urimeligt pres på Roskilde, der fortsat må lægge veje til de tunge forurenende læs, som skyldes andres behov for byggematerialer.

I SF sætter vi stor pris på den blå fjord og den grønne ring af parker og skove rundt omkring Roskilde. Men vi er trætte af de brune ar i landskabet, som hovedstadens byggebehov har medvirket til i form af de mange råstofgrave.

Region Hovedstadens råstofplan er en ommer. Den freder egne områder og forurener Roskilde. Vi må kræve, at hovedstaden graver for egen dør.

