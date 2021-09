Mona Christensen fra Grusgravens Naboer føler, at I/S Hedelands bestyrelse har mere fokus på indtægtsgivende aktiviteter end på naturen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Hedeland sælger vores skov og spejdergrund uden at lytte til os

Roskilde - 23. september 2021 kl. 05:29 Af Mona Christensen, næstformand i foreningen Grusgravens Naboer, Vindinge Kontakt redaktionen

I fortsættelse af debat fra mit indlæg den 17. september som Jens Børsting så svarer på den 21. september vil jeg gerne svare tilbage på Jens Børstings indlæg.

Først er det jo rigtig ærgerligt at der skal være så langt fra Vindinge til både Hedeland og til rådhuset, som der helt åbenlyst er. Hvis Jens Børsting i en af sine funktioner havde læst de høringssvar der var indkommet omkring hundeskoven og spejdergrunden, ville han vide at ingen af dem rent faktisk går på et område til at lufte hunde, men om helt andre ting.

De fleste af høringssvarene fra borgerne i Vindinge, inklusiv Vindinge Lokalråd, handler om stedet som bynært rekreativt område for både børn og voksne, for kirke og børnehave, for private og spejdere, netop fordi det er et af de få, der er tilbage efter både grusgravning og ny bebyggelse har taget mange af de andre steder hvor børn kunne klatre i træer og gemme sig i buske. Det handler også om 30 år gamle egetræer som nu fældes og det både klima- og naturmæssige i at fælde disse træer.

Ingen af delene erstattes ved at indhegne et fladt område på bar mark til hunde og starte helt forfra. Vi har alt for store øde områder herude, hvor naturen skal starte helt forfra fra istiden af. Dette kan læses af hvidbogen for høringsfasen, som er udarbejdet efter høringen.

Tragisk igen at kunne konstatere at vores lokale politikere heller ikke i denne proces tager sig tid til at læse de høringssvar som borgerne, lokalråd og foreninger rent faktisk bruger tid på at udforme.

Som Jens Børsting både skriver og sagde på mødet, er de ikke tvunget til at sælge graverrettighederne, men har valgt at gøre det, fordi der skal bruges penge i Hedeland og at lejeindtægter fra diverse aktiviteter som spejderlejre, hippiefestivaler, m.m. også er vigtige for Hedelands budgetter. Det bekræfter kun hvad vi godt kan se er sket med Hedeland. Der er mindre fokus på natur og mere fokus på indtægtsgivende aktiviteter.

Som det også kom frem på mødet, var der utilfredshed med at disse aktiviteter ikke blev koordineret, oplyst eller på anden måde tog hensyn til Vindinge. Det var ikke engang mig eller i forbindelse med grusgravning at en anden borger udtalte at Hedeland opførte sig mere som en fjende end en samarbejdspartner.

De handler og aftaler der foregår mellem Nymølle, Hedeland og Roskilde Kommune ser ud til at være omgærdet af så mange forskellige studehandler, at det er umuligt at følge med.

Et bjerg af overskudsjord får dispensation til at blive liggende op til en privat ejendom, fordi det vil koste Nymølle penge at flytte det, flettet ind i en aftale med erhvervsgrunde til Roskilde Kommune og en cykelsti som vi kun har fået i en miniudgave, men på vilkår hvor Roskilde Kommune kan tvinges til at nedlægge den igen.

Så både hundeskov og spejdergrund kan være en del af en større byttehandel. Det er der ikke åbenhed omkring, så vi ved det ikke med sikkerhed, men ingen er vist i tvivl om, at der er mange penge på spil. Ikke mindst for råstofindvinder.

Jeg tager gerne på mig at indtægterne fra grusgravning måske ikke indtil videre har været den største indtægt, men jeg tror godt vi er kan enige i at det er en meget væsentlig indtægt, hvilket hans tal også viser.

Hundeskoven er jo så bare den første at flere områder der skal graves inden for overskuelig fremtid, og hvis det havde stået til både Hedeland og Nymølle så havde der jo allerede været gravet, uden miljøkonsekvensundersøgelse og med en minimal partshøring.

Nu kan det være svært at gennemskue hvad der reelt foregår i Hedeland, da hverken de fulde budgetter, regnskaber eller mødereferater er tilgængelige for os borgere, fordi det ikke lægges ud offentligt og Hedeland nægter at være underlagt loven om aktindsigt, men jeg håber da virkelig at de har fået mere end 1,5 million kroner for en 30 år gammel egetræsskov og vores spejdergrund.

Man kunne fristes til at tænke det måske er på tide at de tre kommuner træder tilbage og overgiver området til Naturstyrelsen, som det er sket med Lynghøjsøerne, i stedet for at drive en lukket virksomhed med folkevalgte i bestyrelsen.