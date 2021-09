Foto: Lars Kimer

Debat: Hedeland Naturparks opgaver og økonomi

Roskilde - 22. september 2021

I Dagbladets fredags-udgave postulerer Mona Christensen på vegne af Grusgravens Naboer, at Hedelands bestyrelse ikke varetager Vindingeborgerne interesser, idet Hedeland har solgt grusforekomsten under hundeskoven på Stærkendevej til Nymølle. Mona skriver desuden, at størstedelen af Hedelands indtægter kommer fra råstofindvinding.

Da Mona deltog aktivt i mødet i Vindinge torsdag aften og allerede der hørte svaret på hendes postulater, kan det undre, at hun ikke opfattede, at det er absolut usandt, at Hedelands væsentligste indtægt er fra råstofindvinding.

I såvel 2018 som 2019 havde Hedeland en samlet indtægt på ca. 7,8 millioner kroner. Heraf udgjorde indtægter fra salg af grusforekomster knapt 1,5 millioner kroner. Det resterende beløb kom fra udlejning af arealer og ikke mindst et fast tilskud fra de 3 ejerkommuner.

I regnskabet for 2020 har der ikke været indtægter fra grusindvinding, da denne er stoppet indtil videre i det område, Hedeland har solgt til Nymølle.

Det er således svært at tage påstanden om, at den største del af indtægterne kommer fra salg af grus alvorligt. Jeg kunne driste mig til at sige, at det er direkte usandt.

Og hvorfor har Hedeland så solgt grusforekomsten under hundeskoven? Det forklarede jeg på mødet i torsdags, men gør det gerne igen. Dels er der i råstofloven en klar forventning om, at de råstoffer, der kan frigøres til konstruktioner, bliver frigjort.

Samtidig skal Hedeland sikre sig flest mulige indtægter ud over det kommunale tilskud, for at være polstret til løbende at opkøbe de grusgrave/arealer, der er færdiggravet. Det er sikkerheden for, at de bliver til offentligt parkområde og ikke bliver opkøbt af private, som så kan afhegne området til privat brug. Det er en opgave, som ligger i statutterne for Hedelands virksomhed.

Det redegjorde vi og ikke mindst jeg for allerede da vi solgte grusforekomsten for flere år siden, så det burde være kendt for de fleste - og ikke mindst Mona Christensen som aktiv i Grusgravens Naboer.

Og Hedeland er i gang med at etablere et nyt hundelufterområde ved Vindinge - tættere på byen - som gerne skulle være klar, inden hundeskoven bliver fjernet.

I de seneste år har Hedeland i øvrigt opkøbt betydelige arealer, som giver mulighed for endnu bedre og længere rekreative ture i parken, ligesom der er sikret bedre adgang, parkeringsområder, m.v. Det er dyrt af anlægge og drive et naturparkområde som Hedeland.

Jens Børsting (S)

Formand for plan- og teknikudvalget

Næstformand i Hedeland Naturparks bestyrelse