Debat: Har vi glemt de handicappede?

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 16:37 Af Hans Eiler Hammer (LA), kandidat til KV21 Kontakt redaktionen

Den sidste uge har tre uafhængige borgere kontaktet mig for at høre, hvad jeg vil gøre for de handicappede, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet i Roskilde Kommune.

Alle tre familier har oplevet en meget ringe tjeneste af kommunen. En familie har valgt at klare sig selv, fordi de oplever, at kommunen er totalt fraværende. De orker ikke at fortsætte kampen.

En anden familie har haft over 20 forskellige sagsbehandlere i løbet af sønnens 16-årige liv.

Den sidste familie har en oplevelse af, at de er en kastebold i et kommunalt system og er nu i færd med at give op. De orker ikke mere.

Er dette den tjeneste vores kommune har at tilbyde handicappede? Det er for mig under enhver kritik og fuldstændigt uacceptabelt. Det er jo vi skatteydere, der betaler for tjenesten.

Som kandidat for LA vil jeg til enhver tid kæmpe for rettighederne til de handicappede. Det er på tide med et paradigmeskifte, hvor den handicappede sættes i fokus. Det er på tide, at den handicappede og deres familier får sin egen socialrådgiver, der tager hånd om den aktuelle sag. Det er på tide, at vi lytter til de handicappede og deres familier. Lytter til deres behov og tanker. For mange af dem orker ikke at kæmpe imod systemets magt. Imod bureaukratiet. Mange giver op.

Det er min pligt som borger, byrådskandidat og medmenneske at sørge for, at de handicappede ikke bliver glemt.