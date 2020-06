Byparken er et af de steder i Roskilde Kommune, hvor der står en genforeningssten. Foto: Erik Harbo

Debat: Genforeningen angår også Roskilde

Roskilde - 15. juni 2020 kl. 12:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fejringen af 100-året for Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland kulminerer i dag, men har været markeret på forskellig vis gennem det sidste halve år med talrige arrangementer, TV-programmer og events. Kun afbrudt af Coronakrisen og dens kølvand af aflysninger.

Ærgerligt er det i den forbindelse at konstatere, at Roskilde Kommune har valgt at holde lav profil - som i stort set intet, når det kommer til markeringen af den historiske dag. Dansk Folkeparti ønskede allerede i forbindelse med forhandlingerne om budgettet i 2019, at der blev afsat et beløb til at markere Genforeningen i 2020, fordi denne historiske begivenhed angik hele Danmark og ikke bare Sønderjylland. Men Socialdemokratiet med daværende borgmester - og nuværende kulturminister - Joy Mogensen (S) i spidsen afviste ønsket med den begrundelse, at det ikke var »relevant« for Roskilde.

At Genforeningen var og er yderst relevant for Roskilde Kommune vidner imidlertid de talrige genforeningssten rundt omkring om. De findes i hundredvis i hele landet og således også i vores kommune. Derfor må det også tolkes som historieløshed, når man ikke opfatter fejringen af Genforeningen som noget, der også angår os her i kommunen, men blot sønderjyderne. Det var nemlig også »det gamle land«, der blev forenet med det i 1864 tabte Sønderjylland, hvis borgere blandt andet blev tvunget til at kæmpe på tysk side i Første Verdenskrig.

Sket er sket - men Roskilde havde stået sig godt ved at markere denne dag og vise os, at Genforeningen også handler om os og vores forfædre. Tilbage står nu at sikre, at genforeningsstenene i kommunen bliver frisket op og vedligeholdt med respekt for den danske historie. En historie, hvor netop Roskilde også spiller en stor rolle.

Karsten Lorentzen

Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti

