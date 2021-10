Det er på denne grund i Trekroner, at der er planer om at bygge en muslimsk gravplads. Foto: Kristian Jørgensen

Debat: Forhåbentlig vil nyt byråd revurdere muslimsk gravplads

Roskilde - 25. oktober 2021 kl. 16:36 Af Karsten Lorentzen, byrådsmedlem (DF) Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti foreslog i foråret, at lokalplanen med den muslimske gravplads i Trekroner bliver revurderet med henblik på at pille gravpladsen ud. Vi stod desværre helt alene med ønsket.

Vi ser gerne, at muslimske medborgere, der føler sig knyttet til Danmark, også kan blive begravet her, men det skal foregå på almindelige danske kirkegårde, hvor der ikke kan skabes tvivl om det såkaldte evighedskrav, som gælder for muslimske gravpladser, og som betyder, at gravene aldrig kan sløjfes, uden at man kan forudse alvorlige konflikter.

Vi anerkender, at demokratisk sindede muslimer gerne vil have en begravelsesplads, men vi kan ikke acceptere kredsen bag Dansk Islamisk Begravelsesfond, hvis bestyrelsesmedlem, Kasem Said Ahmad, gerne ville begrave både en fransk islamistisk terrorist og morderen Omar El Hussein. Vi kan heller ikke leve med Erdogan-styrets kontrol af herboende tyrkere.

Så Dansk Folkeparti håber, at et nyt byråd vil tage gravpladsen op til revision. Et styrket Dansk Folkeparti er den eneste garanti for, at det vil ske.

De øvrige partier lukker helst øjnene for den påvirkning af det muslimske miljø, som islamister og Erdogan-tilhængere står for i fællesskab - en påvirkning med fangarme langt ind i den lokale moské i Roskilde.

