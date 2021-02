Højskolebygningen er for længst blevet renoveret, så det er ikke et argument for at føre lokalplan 676 ud i livet, anfører Martin Damm Olling på vegne af flere grundejerforeninger, der er naboer til højskolegrunden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Foreslået lokalplan for højskolegrund er markant dårligere end den eksisterende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Foreslået lokalplan for højskolegrund er markant dårligere end den eksisterende

Roskilde - 09. februar 2021 kl. 17:17 Kontakt redaktionen

Kære byråd.

I står foran at skulle tage endelig stilling til forslag om ny lokalplan for højskolegrunden i Himmelev.

Forud for jeres beslutning vil vi gerne gøre Ejerforeningernes holdning til planen klar:

Den foreslåede lokalplan 676 er på alle væsentlige punkter dårligere for Himmelev end et byggeri udført efter den eksisterende lokalplan 507 for området.

I forhold til den eksisterende lokalplan med 25 procent bebyggelse vil man med den forslåede plan og 34 procent bebyggelse få:

et markant tættere bebygget område med cirka 40 procent flere boligkvadratmeter end lokalplan 507,

- et byggeri, som vil skæmme den nu fint restaurerede højskole, idet højhusene vil række fire-seks meter (dvs. op til 50 procent) henover højskolens tag på 12 meter. Ved blik på byens "skyline" fra Fjorden/Veddelev vil højskolen fremstå indkapslet i højhuse. Den eksisterende lokalplan 507 modvirker specifikt dette ved at specificere »...bygninger (må) ikke opføres med en højde over højskolens tagryg.« Hvorfor gøre en stor indsats for at bevare den fine højskolebygning, hvis man efterfølgende tillader en markant arkitektonisk fejl ved at lade den indkapsle i højhuse?

- et område, som er væsentligt mindre grønt og parklignende - grundet de mange kvadratmeter bebyggelse bliver de grønne områder indskrænket til under det halve. Dette er i direkte modstrid med ét af kommunens primære formål med området: At sikre en grøn og parklignende udvikling. Kommunens eget udtrykte formål sikres klart bedre af den eksisterende lokalplan 507.

- i modstrid med forslaget til lokalplan 693 for Frederiksborgvej, hvor man netop sigter mod en bebyggelsesprocent på 25 procent for at modvirke for tæt byggeri. Når kommunen anser det for væsentligt at holde bebyggelsesprocenten på 25 procent langs Frederiksborgvej, så bør dette vel også gælde for højskolegrunden, som huser den mest prominente og historiske bygning på vejen i form af den nu fint restaurerede højskolebygning?

Den eksisterende lokalplan 507 er på afgørende punkter en bedre plan for Himmelev.

Vi har igennem forløbet prøvet at forstå, hvorfor kommunen til trods for dette prøver at gennemtvinge en ny lokalplan, men mener ikke, at argumenterne hænger sammen:

Initialt var ønsket om restaurering af højskolen et argument for ny lokalplan. I mellemtiden er der dog kommet en ny bygherre på denne del af projektet, og højskolen er nu renoveret under den eksisterende lokalplan 507. Dette er derfor ikke længere et argument for en ny lokalplan.

Borgmesteren har argumenteret, at det ikke skulle være muligt at få en forretning ud af at udvikle højskolegrunden med 25 i bebyggelsesprocent. Dette kan afvises alene ved bygherres køb af grunden under lokalplan 507 samt ved at gennemregne regnskabet for byggeriet, som viser, at et byggeri under eksisterende lokalplan vil være højrentabelt med fortjeneste et sted mellem 150 og 250 millioner kroner. Dertil kommer, at vi har kendskab til andre udviklere, der er interesserede i at udvikle grunden under den eksisterende lokalplan 507.

De argumenter, kommune og borgmester igennem forløbet har præsenteret for borgerne omkring behovet for en ny lokalplan, holder ikke. Det er meget svært at se et egentligt rationale for at ændre den eksisterende plan, medmindre man blot ønsker at give bygherre en endnu større fortjeneste på byggeriet, eller har givet bygherre bindende løfter om bebyggelsesprocenten.

Valget er blevet præsenteret som et valg mellem »ny lokalplan« eller »ingen udvikling af grunden.« Dette er dog ikke korrekt. Vi er som sagt i kontakt med andre udviklere, der er klar til at udvikle grunden under den eksisterende lokalplan, hvis nuværende bygherre ikke ønsker dette. Et valg om at bevare lokalplan 507 vil derfor ikke forsinke udviklingen af grunden.

Hvis man som kommune og bygherre vitterlig ønsker den bedste og smukkeste udvikling af grunden for Himmelev og Himmelevs beboere (samt kommende beboere på området), så er valget soleklart - så er den eksisterende lokalplan 507 det bedste valg.

Man burde have gjort dette klart for bygherre allerede for tre år siden - men hellere en sen beslutning end en dårlig beslutning.

Martin Damm Olling

oldermand, Fjordparkens Vejlaug

Fjordparken 26, Himmelev på vegne af følgende ejerforeninger omkring højskolegrunden (repræsenterende 168 husstande):

Engholmparkens Grundejerforening,

Engholmvejens Grundejerforening,

Grundejerforeningen Nordhøjen,

Fjordparkens Grundejerforening,

Fjordparkens Vejlaug