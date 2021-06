En gruppe borgere har stiftet foreningen Jyllinge Tangbjerg For Et Fair Dige, da de mener, at regningen for kystsikringen er blevet langt større end, hvad de bliver stillet i udsigt. Foto: Thomas Olsen

Debat: For et fair dige

Roskilde - 23. juni 2021 kl. 05:37 Af Thomas Andersen, formand, Jyllinge Tangbjerg For Et Fair Dige Kontakt redaktionen

I kølvandet på de mange triste skæbner i forbindelse med orkanen Bodils hærgen i 2013, er byggeriet af diger og sluse i Jyllinge Nordmark endelig færdigt og grundejerne i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg er beskyttet mod oversvømmelse fra både Roskilde Fjord og Værebro Å.

Tilbage står desværre små 500 grundejere med en regning, som er blevet 300 procent større end hvad Egedal og Roskilde Kommune stillede borgerne i udsigt i 2017, da projektet blev startet op!!

En håndfuld borgere fandt det imidlertid urimeligt og i strid med gældende lovgivning, at det var dem, som skulle betale for otte kommuners overflade- og spildevandsudledning via Værebro Å og oprettede derfor en Facebook-gruppe, Jyllinge For et Fair Dige, hvor de kunne dele deres frustrationer og fortvivlelse over situationen efter Bodil samt deres harme over Roskilde- og Egedal Kommunes fejlbehæftede, mangelfulde og utilstrækkelige viden om, og anvendelse, af gældende lovgivning.

7. november 2019 stiftedes derfor foreningen Jyllinge Tangbjerg For Et Fair Dige, som nu tæller næsten 80 medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem mand og har netop afholdt sin første ordinære generalforsamling. Foreningens formål er at virke for, at beboerne i Jyllinge Tangbjerg opnår beskyttelse mod oversvømmelser på fair vilkår for alle. Dette betyder i praksis, at alle de midler, som foreningen modtager i form af kontingenter, indmeldelsesgebyrer, donationer mm. udelukkende bliver brugt til at kæmpe for, at borgerbetalingen helt frafalder eller minimeres betragteligt.

Foreningen har derfor allieret sig med en advokat med speciale i netop sager som denne og alle indkomne midler bruges på aflønning af pågældende advokat.

Foreningen er nu, på advokatens foranledning, blevet part i sagen og skal derfor have alle fremtidige sagsakter til gennemlæsning.

Da Roskilde Kommune tøver med at udlevere alle sagsakter til advokaten, og samtidig har til hensigt at overgive Digelaget projekt, der er bygget uden at tage hensyn til Vandløbslovens §68 stk. 2, kan foreningens næste skridt med stor sandsynlighed blive at lægge sag an mod Roskilde Kommune.

Vi hilser alle, som ikke ønsker at skulle betale til diger og sluse, velkommen i foreningen.