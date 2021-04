Debat: Flere veje skal føre til Roskilde!

Det er afgørende for alle os, der bor i Roskilde Kommune og for alle vores virksomheder, der skal kunne tiltrække arbejdskraft fra et stort og voksende opland. Og dertil kommer selvfølgelig de mange besøgende, der gerne vil opleve vores rige natur og kultur - det skulle gerne være en udflugt uden alt for mange bump på vejen, om man så må sige.

Forleden sagde en nabo til mig, at ingen jysk politiker ville byde sine vælgere den langsomme landevejsforbindelse mellem Roskilde og Ringsted. Det er vist meget præcist. Her i 2021 skal Folketinget forhandle en stor infrastrukturpakke på plads, og vi skulle gerne kunne matche den stærke, jyske »trafikmafia« i Roskilde.

Vores ambition bør være i hvert fald tre nye motorvejsstrækninger inden 2030. Mere end 90 procent af trafikken sker på vejnettet og motorvejstrafikken er tredoblet på 25 år. Det er positivt, fordi motorveje er mest effektive og mest sikre - og så er fremtidens motorveje endda grønne. Forskere på RUC har bl.a. været med til at udvikle mere klimavenlig asfalt, og elbilsrevolutionen betyder, at biler om få år ikke længere forurener.

Først og fremmest skal Frederikssundsmotorvejen gøres færdig. En opdateret analyse fra Vejdirektoratet har netop konkluderet, at det vil være en af de bedste samfundsinvesteringer med et afkast på 600 pct. for hver investeret offentlig krone, og den vil også give et stort løft til trafikken omkring Roskilde og især vores nordlige del af kommunen. Og så skal vi have motorveje til Ringsted og Køge, som er vigtige trafikårer.