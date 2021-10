Send til din ven. X Artiklen: Debat: Familier er fanget i gråzone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Familier er fanget i gråzone

Roskilde - 11. oktober 2021 kl. 17:23 Af Knud Damgaard (LA), kandidat til regionsrådet og byrådet Kontakt redaktionen

Søndag havde SIND inviteret til møde i Byens Hus.

Ulig andre møder, som vi politikere plejer at gå til, så blev vi fordelt ved borde, hvor vi mødte borgerne face-to-face.

Vi blev flyttet rundt, og på den måde kom alle deltagende borgere igennem. Det var en positiv oplevelse og vigtigt at møde borgerne i deres højde. Vi kom meget igennem, og for en stor del var der enighed på tværs af partierne.

Der kom mange gode spørgsmål fra borgerne, og enkelte stod ud som sager, der burde være lette at løse, men som viser sig at være meget besværlige.

Et par, som havde en søn, der er i psykiatrisk behandling oplevede, at man på den ene side forventede, at de tog sig af praktiske ting som at læse e-post og sørge for, at regninger bliver betalt til tiden, ikke længere kunne få oplysninger om deres søns behandling, fordi han nu var fyldt 18 år.

Der findes kommunale hjælpere til at gøre det, som forældrene gør, men i mange tilfælde og i det her er patienten mere tryg ved, at det er familien, som ordner de administrative sager, og det bør vi da respektere, men hvordan løser vi problemet med, at hans 18 års fødselsdag sætter en stopper for, hvilke oplysninger forældrene kan få?

Det skal siges, at sønnen ikke er i stand til at udvise det overskud, det er at underskrive en aftale eller for den sags skyld heller ikke at opsige en sådan, skulle den blive gennemført.

Her står vi i en gråzone, som det er vigtigt, at vi finder en løsning på, selvom den faktisk bliver forhindret hele vejen fra EU og ned til kommunerne.

Systemet er nødt til at vige for medmenneskelighed