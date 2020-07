Debat: European Energy: Vi inddrager borgerne i Herringløse

Ian Wallentin fra European Energy A/S ved et tidligere borgermøde i Herringløse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

04. juli 2020

Hensigten med borgermødet i lørdags var at inddrage borgerne i beslutningsprocessen om opførelsen af en mulig solcellepark i Herringløse. Hos European Energy er vi optaget af at samarbejde med de lokalsamfund, hvor vi opfører vores grønne projekter.

Derfor er vi også kede af, at Charlotte Lindholm har en anden opfattelse af borgermødet. Formålet med mødet var netop at inddrage naboerne meget tidligt i processen, så de kommer til orde, og vi kan tage deres synspunkter med i betragtning i den videre planlægning.

Vi ønsker at bygge videre på dialogen med Roskilde Kommune og lodsejerne, ligesom vi også med åbent sind tager imod kommentarer fra naboerne til projektet. Vi tager deres bekymringer alvorligt, og vi er meget bevidste om, at en solcellepark kan ændre udsigten for nogle naboer.

Derfor indebærer forslaget bl.a. et beplantningsbælte rundt om solcelleparken, så naboerne ikke får udsigt til solpaneler, men til træer og buske. Dette og andre forslag for at mindske naboernes gener blev fremlagt på mødet.

Der er mange parametre, der skal tages hensyn til, når vi bygger en solcellepark, og vi gør altid vores bedste for at den grønne omstilling og hensynet til lokalsamfundet kan gå hånd i hånd. Det er vigtigt for os og en forudsætning for, at vi kan bidrage til den grønne omstilling i det omfang vi gør.

Vi er derfor også i gang med at undersøge, om projektet kan tilpasses, så det på bedst mulig vis kan harmonere med de input, vi fik på borgermødet.

I 2018 og 2019 opførte vi i Danmark 10 solcelleparker, og det har alene kunnet ladet sig gøre, fordi vi har gode processer og dialoger med de enkelte lokalsamfund.

Ian Wallentin

Senior Project Manager, European Energy A/S

