En stibro over Holbækmotorvejen viste sig at være i strid med lokalplanen. Foto: Lars Kimer

Debat: Er der ikke lighed for loven?

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 18:48 Af Niels Jørgen Hansen, kandidat for Venstre til byrådsvalget i Roskilde Kontakt redaktionen

Hvad er det dog for en arrogance, der er ved at præge borgmesteren og de øvrige socialdemokrater i Roskilde Byråd?

DAGBLADET kunne den 17. juni referere fra et byrådsmøde, hvor der var lagt op til, at man skulle nikke til et udbud af en stibro over motorvejen.

Men: Der var ikke taget højde for at projektet strider mod gældende lokalplan. Hvis en borger handler i strid med lokalplanen, falder der brænde ned. Mener man virkelig, at kommunen kan sætte sig ud over reglerne? Er der ikke lighed for loven?

Og: Projektet synes nu at blive væsentlig dyrere, end da man indgik budget aftale - nu taler man om cirka 50 procent mere end de 40 millioner kroner, der tidligere var tale om. Er det helt ligegyldigt? Det naturlige ville være, at en sådan fordyrelse gav anledning til en genovervejelse. Kunne pengene bruges bedre på andre ting? Det er jo borgernes penge, der er tale om!

Det er ud som om, at byrådsflertallet er ved at være for langt væk fra borgerne. Roskilde har fortjent bedre!

