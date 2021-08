Roskilde Kommune får et sarkastisk tillykke fra to af ældrerådets medlemmer. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Endelig lykkedes det! - Roskilde indtager førstepladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Endelig lykkedes det! - Roskilde indtager førstepladsen

Roskilde - 04. august 2021 kl. 15:07 Af Hermand Pedersen og Per Christensen, medlemmer af Roskilde ældreråd Kontakt redaktionen

Et stort tillykke til Roskilde Kommunes byråd. I gjorde det sgu. I fik Roskilde Kommune ind på en fornem førsteplads før landets øvrige 97 kommuner.

Nu kan det selvfølgelig godt være, at landets øvrige kommuner ikke kæmpede så hårdt for denne førsteplads som Roskilde Kommune. Det skal dog ikke fjerne den glæde, Roskilde byråd nu må have over endelig at blive nummer et.

Roskilde Kommune er ikke kommet sovende til denne førsteplads, det er helt sikkert. Der er blevet kæmpet for den.

Igennem mange år har Roskilde Kommune trænet for at nå deres mål, at blive nummer et. Nu vil landets øvrige 97 kommuner se op til Roskilde Kommune og sammenligne sig med Roskilde. Nu håber vi ikke, at byrådet i deres glæde over, at de har nået deres mål, en førsteplads, glemmer dem, der gjorde det muligt at nå målet.

Dem, der har taget det største træk, er kommunens personale og ikke mindst byens ældre. Uden dem havde det aldrig kunnet lade sig gøre. Det har kostet dem blod, sved og tårer, at Roskilde Kommune nu er blevet den bedste kommune.

Grunden til Roskildes førsteplads kan læses i tal fra fagforeningen FOA, som viser, at Roskilde Kommune blev nummer et i at spare på de ældres velfærd.

Landets kommuner har siden 2018 til 2021 modtaget milliarder fra staten, der skulle bruges på velfærd til de ældre. Det er her, Roskilde Kommunes byråd har vist sin styrke. Roskilde Kommunes byråd har vist deres styrke i at spare allermest i hele landet på velfærden til de ældre.

De vandt prisen foran Lyngby-Taarbæk Kommune med 608 kroner. Lyngby-Taarbæk Kommune kunne kun spare på hver ældre medborger 4539 kroner.

Roskilde Kommune viste her sin styrke og sparede hele 5147 kroner per ældre medborger af de penge, som Roskilde Kommune skulle bruge på velfærd til kommunens ældre.

Nogen gør bare alt for at blive nummer et.

relaterede artikler

Debat: Byrådsflertal dumper den kommunale økonomitest med et brag 22. juni 2021 kl. 15:28