Borgerne i Viby drømmer om at få en svømmehal, men det må blive ved drømmene i denne omgang, mener Hans Eiler Hammer, der stiller op til kommunalvalget for Liberal Alliance og til hverdag er sognepræst i Viby. Foto: Thomas Olsen

Debat: Det vil være økonomisk uansvarligt at love Viby en ny svømmehal

Svømmeturen har været lang, cirka tre år. Men nu er Roskilde Badet taget i brug - den røde snor blev klippet den 22. juni og dagen efter, dvs. den 23.juni, åbnede Roskilde Badet for badegæster. Jeg håber meget, at mange Roskilde-borgere fra nord til syd i kommunen vil bruge den flittigt. Der er fine faciliteter, ser det ud til.

Forhistorien er dog denne: Viby havde i 2018 ingen svømmehal og har det stadig ikke. Mange lokale kræfter blev brugt i et forsøg på at råbe politikerne op. Det måtte jo være »Vibys tur« - det blev ofte gentaget, og bliver stadig gentaget. Naturligvis kan lokale Viby-borgere undre sig - hvor blev Vibys svømmehal af? En debat der til stadighed deler vandet.

Meget har ændret sig siden, og ikke kun på grund af corona-situationen. Der var - og er stadig ikke - en kommunal pengekasse, som konstant kan indfri alle vores særønsker. Der er udskudte opgaver, der var budgetlagt og vedtaget og nu udsættes for besparelser. Her kan vi nævne velfærd såsom mere hjælp til ældre, handicappede og børnefamilier med en særligt svær hverdag. Der er for mig at se ingen tvivl om, at der er brug for mere aflastning. Flere varme hænder.