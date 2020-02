Hvis mimrekortet afskaffes, vil det kunne mærkes i det frivillige foreningslivet, skriver Ea Movang i sit læserindlæg. Foto: Anders Petri

Debat: Det frivillige Danmark kommer på spanden hvis mimrekortet ryger

I Roskilde kører rigtig mange ældre og førtidspensionister med de lokale busser på alle tidspunkter af dagen.

Mange pensionister har, et i folkemunde kaldet mimrekort, et kort, man bare viser frem i bus og tog. Kortet fornys hver tredje måned. Man kan købe det til lokalkørsel og til kørsel i zone 1-99. Det sidste koster 595 kroner i kvartalet.

Rigtig mange ældre handler dagligvarer i Roskilde by, der købes også ind på Ro's Torv og længere ude i de forskellige hjørner af byen, hvor supermarkederne ligger. Mange ældre har rollator med bussen, eller en køretaske varerne kan være i. For mange pensionister er busturen nødvendig for overhovedet at kunne købe ind.

Mange bruger bus til ældreklubber, til møder i byens hus, til kurser, til møder, til læge, fysisk træning, til hospital, til hospital andre steder i regionen, til arrangementer i byen, til toget, til seniorbio på Ro's Torv, osv. Mange ældre også i Roskilde arbejder frivilligt i mange forskellige sammenhænge. På landsplan arbejder over 70 procent af de ældre frivilligt, ligesom mange førtidspensionister.

Naturligvis vil man som ældre gerne deltage så meget i livet udenfor sin bolig som mulig. Mimrekortet har vist sit værd - mange ældre, også her i byen har endnu ikke forstået, at hvis mimrekortet inddrages, og rejsekortet, selv med rabat, skal bruges i stedet, vil de være bundet til deres bolig, for det, de kan rejse til den pris, rejsekortet koster, kommer til at begrænse deres liv, i forhold til at komme rundt, bare i Roskilde.

Et pensionistrejsekort vil give 40 procent rabat på hver rejse - der skal checkes ind og ud, holdes fast på taske og rollator og endelig huskes at checkes ud, ellers kan man få bøder og kortet kan inddrages, hvis det sker tre gange. Mange ældre er ikke på nettet og kan derfor ikke checke ud bagefter, hvis det glemmes.

Hvad koster det så med rabatten på rejsekortet? Tre zoner frem og tilbage: 25 kroner i runde tal - indkøb tre gange om ugen 75 kroner = en måned 300 kroner = et kvartal 900 kroner. Det er 305 kroner mere, end mimrekortet koster i dag - og det er kun til dagligvareindkøb.

En københavnertur fire gange i kvartalet vil koste 300 kroner. Så væk er ældreklub, københavnertur, hygge med vennerne, træning, gåture andre steder end i nabolaget, som man kender til bevidstløshed, klubber og alt frivilligt arbejde - indbefattet naturligvis, at mange har kropslige udfordringer.

Jeg har en fornemmelse af, at mange slet ikke har forstået, hvad mimrekortets inddragelse vil betyde i forhold til de begrænsninger en så voldsom stigning af transportudgifter vil udgøre. DOT nævner, at alle ældre skal have rabat - i områder næsten uden busdrift har man naturligvis ikke mimrekort. Hvis man skal gå tre km til nærmeste station, er det nok en 65 billet, man køber. DOT skal nu præsentere et nyt forslag, som jeg har set, og som helt tydeligt ikke er lavet af mennesker, der benytter offentlige transportmidler, og som ikke arbejder med demografiske forskelle.

Foreløbig er mimrekortets afskaffelse udsat til januar 2021 i stedet for 1. juni i år. DOTs beregninger går på, at pensionisterne i samme omfang som nu vil benytte bus og tog. Det kan økonomisk ikke lade sig gøre. Som det er nu, bruger rigtig mange pensionister mimrekortet dagligt. Jeg har valgt at engagere mig i Facebook-gruppen »Fingrene væk fra mimrekortet«, som p.t. hurtigt har fået 4700 medlemmer. Vi har kontaktet politikere osv. og har besluttet at lave en demonstration på Christiansborg Slotsplads den 20. februar klokken 12-15. Du er meget velkommen - tag vennerne med!

Selvfølgelig kan vi ikke som pensionister ikke leve med, at det eneste, vi har råd til, udover at glo ud af vinduet, vande blomster, støve af og købe ind. Det frivillige Danmark vil virkelig komme på spanden, hvis mimrekortet forsvinder. Det synes jeg, at alle organisationerne, der bruger frivillig arbejdskraft, bliver nødt til at tage meget, meget alvorligt.

Ea Movang

Møllehusvej 123, 2. tv.

Roskilde

