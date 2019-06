Borgerne i Viby havde sørget for, at byrådet blev budt velkommen til borgermødet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er tid til eftertanke i Viby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er tid til eftertanke i Viby

Roskilde - 26. juni 2019 kl. 13:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man har læst Anette Gundlachs referat i Roskilde Avis af borgermødet i Viby den 20. juni, må deltagerne automatisk spørge sig selv, om hun har deltaget i samme møde som Viby-borgerne? Overskriften lød: »Buhråb og hånlatter« og nede i artiklen »tåkrummende pinligt«!

Hvor var omtalen af den inkompetente ordstyrer, der ikke sikrede, at spørgerne fik svar på deres spørgsmål, embedsværkets overfladiske gennemgang af krav til botilbud og placering m.v., formanden for LAP, Erik Thomsens dokumentation af, at det ikke er muligt at skelne mellem udadreagerende og ikke udadreagerende beboere, som hævdet af Københavns Kommune på mødet, for slet ikke at nævne Frede Christiansens sobre og velformulerede opfordring til sine socialdemokratiske partikammerater i byrådet om at skrinlægge sagen?

Ved at gå op og tale face to face til de tilstedeværende socialdemokratiske medlemmer af byrådet, der sad på første række med ryggen til mødedeltagerne/spørgerne, udstillede han elegant deres mangel på pli! Der var således mange grunde til, at mødedeltagerne gav udtryk for deres frustrationer ved at afbryde talerne, når de gentog sig selv eller svarede undvigende på konkrete og relevante spørgsmål.

Dette til trods, så må alle selvfølgelig acceptere, at paneldeltagerne ikke evnede/ønskede at svare fyldestgørende, og undlade at afbryde, hvilket Viby gruppen (VG) selvfølgelig beklager. At »spørgetiden« ikke var så dramatisk, som beskrevet af Anette Grundlach, fremgår af Britt Nielsens artikel i DAGBLADET, hvor hun skriver: »Hvis embedsmændene brugte for lang tid til at svare eller gentog sig selv, var der hurtigt uro eller snak på rækkerene«.

Tænker man nøgternt tilbage på mødets forløb, så har borgmesteren og hendes partifæller, »de konservative og radikale inklusive«, forhåbentlig lært, at nærdemokratiet fungerer i Viby. Borgerne mødte velforberedte, motiverede og talstærkt op til mødet, men blev desværre mødt af et embedsværk, der optrådte som politikere med lige så ukonkrete svar.

Hvad værre var, så havde borgmesteren, »for at være sikker på, at alle kommer til orde« valgt at betale en uafhængig ordstyrer, chefkonsulent Morten Svalgaard Nielsen, UKON A/S. Det, må man konstatere, var en eklatant fejl, der var med til at ødelægge mødet for de fleste. Allerede fra mødets start, blev han af borgerne anmodet om at sikre, at de fik svar på deres spørgsmål, hvilket han tilsyneladende valgte at overhøre. Som deltagere i mødet må man konkludere, at han end ikke formåede/ønskede at holde styr på de få spørgsmål, han opsamlede, inden han lod Københavns/Roskilde Kommune svare!

Afslutningsvis valgte borgmester Joy Mogensen at svare på de »20 spørgsmål, hun havde fået tilsendt«. Ved oplæsning af spørgsmål og svar gik det pludseligt op for hende, at der var langt flere end 20 spørgsmål, så vi må antage, at det er embedsværkets svar, hun læste op! I denne sammenhæng understregede hun atter, at problemet i sagen er, at tydelige svar ikke er mulige. For borgmesteren handler det om processen - ikke de psykiske syge, selv om hun sluttede med at sige, at hver femte bliver ramt af en eller anden form for psykisk sygdom, og at hver tredje af os har en bekendt, der er ramt. Det har borgerne i Viby for længst researchet sig frem til, lige som de er bekendt med fagekspertisens anbefalinger om bofællesskaber.

Af samme grund har VG allerede foreslået en mindre institution på 8-12 beboere i Viby, men borgmester Joy Mogensens svar er: »Det kan slet ikke svare sig økonomisk, og vil aldrig komme på tale«. Sagt af en borgmester, der påstår, at de psykisk syge og deres vé og vel ligger hende meget på sinde! Det er vort ydmyge håb, at borgmesteren næste gang er i stand til at diskutere på et fagligt grundlag. Under henvisning til beslutningsprocessen kunne borgmesteren ligeledes oplyse, at hvis byrådet i august beslutter at gå videre med sagen, så vil hun ikke bruge penge på en ekstern ekspertudredning, men bruge kommunens egne »eksperter«, og så kender vi jo allerede svaret!

Da det på nuværende tidspunkt er svært for VB gruppen at se, hvordan vi kommer videre med faglige argumenter, er det besluttet at kortlægge andre sager i kommunen, hvor nærdemokratiet er trådt under fode, og i hvilket omfang de enkelte medlemmer af byrådet har bidraget med kreative forslag til, hvordan Roskilde Kommune generelt kan videreudvikles.

God sommer til alle.

Viby Gruppen

relaterede artikler

Embedsmandshær bombarderet med spørgsmål 21. juni 2019 kl. 11:33

Bostedsplan i Viby bliver halveret 20. juni 2019 kl. 12:03

Lindegårdsudflytningen: Usædvanligt ikke at inddrage organisationer 20. juni 2019 kl. 04:54