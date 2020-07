Dansk Folkeparti vil have undersøgt forholdene på Kristiansminde Plejecenter. Foto: Roskilde Kommune

Debat: DF: Sag om omsorgssvigt må undersøges

Roskilde - 17. juli 2020

Der har i den seneste tid været fokus på sager om omsorgssvigt på plejecentre i kølvandet på skandalen i Aarhus Kommune, hvor en dement borger blev efterladt hængende i en lift på en både smertefuld og ydmygende måde. I tilfældet fra Aarhus bør der ikke herske tvivl om, at personalets håndtering af borgeren var udtryk for grov forsømmelighed.

Også her i Roskilde Kommune har en borger, Pernille Grand i DAGBLADET (11. juli) gjort opmærksom på kritisable forhold omkring plejen af sin far, Hans Grand, der er ramt af Parkinsons og bor på Kristiansminde Plejecenter. Hans Grand er svundet ind både psykisk og fysisk og er nu en mat udgave af sig selv. Hun har ligeledes oplevet, at sprængfyldte poser med urin ikke er blevet tømt, hvis ikke hun selv havde været til stede.

Forvaltningen har med sundhedsdirektør Mette Heidemann i spidsen givet udtryk for, at omsorg og omsorgssvigt ikke kan »sættes på formler« (14. juli) og indikerer dermed, at omsorgssvigt er en subjektiv oplevelse. I den konkrete sag vil det også være svært at føre bevis for omsorgssvigt på baggrund af Hans Grands almene tilstand, men de konkrete eksempler med fyldt urinpose og kateterindlæggelse tyder på, at arbejdsgangene bør undersøges for så vidt angår et eventuelt omsorgssvigt.

Det skal også undersøges, om der kan være hold i en tidligere medarbejders påstand om, at situationen for de ældre på Kristiansminde Plejecenter er blevet forværret gennem de seneste måneder og år. Hvem har klaget, og hvad er der blevet klaget over?

Vores ledere og sundhedspersonale er spændt særdeles hårdt for. De brænder for deres opgaver og har i den seneste tid også måtte løse en lang række alvorlige udfordringer omkring Covid-19-situationen. Men det må aldrig komme til at stå i vejen for, at vi som kommune undersøger os selv og vores arbejdsgange - ikke mindst fordi dette også i høj grad er i såvel ledernes som personalets interesse. De ønsker at gøre deres arbejde så godt, omsorgsfuldt og ansvarligt som overhovedet muligt, og så er det et både politisk og forvaltningsmæssigt ansvar at sikre optimale arbejdsforhold.

I Dansk Folkeparti forventer vi derfor, at forholdene på Kristiansminde Plejecenter bliver undersøgt og forelagt udvalget på det kommende møde i august. Så må vi derfra vurdere, hvilke forbedrende tiltag, der kan være behov for. Det er i øvrigt altid bedre at forebygge end at behandle - det gælder også på dette område.

Karsten Lorentzen (DF), næstformand i sundheds- og omsorgsudvalget

