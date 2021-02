Dåstrup Forsamlingshus er blandt de forsamlingshuse i Roskilde Kommune, som for tiden ligger stille hen.

Debat: Coronahjælp til kommunens forsamlingshuse og private haller

Formanden for kultur- og idrætsudvalget (KIU) var for et par dage siden ude med en pressemeddelelse - udarbejdet af kommunens tunge pressetjeneste - omkring en sag på KIUs dagsorden - »Kultur- og Idrætslivet skal hjælpes gennem 2021«.