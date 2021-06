En stibro over Holbækmotorvejen koster mindst 60 millioner kroner, men de kan kun skaffes ved at skære på børne- og socialområdet, skriver Michael Philip Hansen. Foto: Lars Kimer

Debat: Byrådsflertal dumper den kommunale økonomitest med et brag

Roskilde - 22. juni 2021 kl. 15:28 Af Michael Philip Hansen, Syvskæppevej 7, Roskilde Kontakt redaktionen

Så er det vist blevet tid til en omgang Drift og Anlæg. I onsdags var der byrådsmøde, hvor en stor del af tiden blev brugt på, at diskutere en bro fra Musicon til Darup og hvor vi alle fik set, at Roskilde trænger til en ny borgmester, et nyt byrådsflertal og byrådsmedlemmer.

En bro over motorvejen for gående til mindst 60 millioner kroner, og som udelukkende bliver brugt i en til to uger om året, og som ikke ville have været brugt sidste år og i år, er fuldstændig ude i hampen. Det er her, at tiden er kommet til en omgang Drift og Anlæg.

Kommunens primære indtægt er borgernes skatteindbetalinger, mens kommunens primære udgift er driftsudgifter til det, som primært burde være kommunens kernevelfærd som børn og unge, ældre, social og sundhed etc.

Overskuddet på ovenstående skal så bruges på, at der er faciliteter til ovenstående områder/borgere, så hvis der intet overskud er. Er der ingen penge til faciliteter, eller hvis man ikke skal bruge penge på faciliteter, så behøver man ikke noget overskud på driften

Det er her, at de fleste byrådspolitikere dumper den kommunale økonomitest med et brag, deres forståelse er, at drift og anlæg ikke hænger sammen, men det gør drift og anlæg i høj grad

Et eksempel: Indtægterne er på fem milliarder kroner, og udgifterne til driften er på 4,75 milliarder kroner og dermed et overskud på driften, som kan bruges på anlæg/faciliteter og så selvfølgelig afdrag på lån (for nemhedens skyld udelades det efterfølgende).

Der er dog også den mulighed, at overskuddet kan bruges på enten at sænke skatterne eller øge driftsudgifterne og dermed håndterer udgifterne på socialområdet og børneområdet med højere normeringer.

Hvorfor har Roskilde kommune så skulle spare og spare de sidste tre til fire år? Det har de fordi: 1. SF og S som de primære har brugt 225 millioner kroner på Birgits badeland. De penge skulle overskuddet på driften finansierer, og det kan kun gøres ved højere skatter eller lavere udgifter og dermed nedskæringer på børneområdet og socialområdet. 2. Enhedslisten og S ønsker brændende en bro til mindst 60 millioner kroner. De penge kan Anna Bondo kun skaffe ved et driftsoverskud og dermed igen nedskæringer på børne- og socialområdet.

Så kære borgere og vælgere, der er et reelt valg den 16 november 2021. Mere af det samme eller nye politikere, som prioriterer en kommune med råd til børn, det sociale område, faciliteter til børn, unge og voksne og meget mere.