Vindinge IF venter stadig at høre, hvornår tilbygningen til Vindinge Hallen kommer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Budget uden besparelser går ud over anlægsopgaver

Roskilde - 08. september 2021 kl. 08:29 Af Mogens Ellegaard og Ole Schneider, Vindinge Idrætsforening Kontakt redaktionen

Dejligt at læse overskriften i Dagbladet onsdag den 1. september om budget uden besparelser. Men der er dog en kæmpe udfordring på kultur- og idrætsområdet, for hvem skal nu holde for? Udvalget skal alene i 2022 spare en tredjedel af deres samlede anlægsbudget til små opgaver, der er blevet beskåret fra 14.5 til 9,5 millioner kroner altså en nedgang på fem millioner alene i 2022.

Nå, men det er der jo ikke noget nyt i. Prøv at kikke tilbage gennem de seneste år, altid besparelser på netop et område, hvor rigtig mange frivillige bruger ekstremt meget tid på at hjælpe kulturelt og idrætsmæssigt.

Derfor har vi jo også en forventning om, at de timer kommer vores udøvere til gavn, ikke at der spares. Hvad ville politikere gøre, hvis ikke I havde ildsjæle, der dagligt bruger rigtigt mange timer på at holde gang i det kulturelle og for mit vedkommende hele paletten af idræt?

I Vindinge kan vi konstatere, at befolkningsvæksten er steget og vil stige med 1400 borgere om året fra 2019 til 2022. Derfor skal der jo også tilføres aktiviteter, så ikke vi fortsat oplever en gruppe af unge mennesker, der ingen steder har for at kunne blive stimuleret. Vi oplever i perioder hærværk på Idrætsforeningens Motionscenter og omkring arealerne ved fodboldklubben.

Netop derfor er vi meget tilfredse med, at vi tilbage i 2016 havde møde med kommunen. Her blev det efterfølgende besluttet at udarbejde en plan for 2019-2022. Vores ønske var et foreningsfitness i Vindinge. Vores forventning var, at der i 2021 ville blive påbegyndt byggeri af centret, men desværre måtte vi konstatere, at Vindinge ridestald var i en sådan forfatning, at etableringen af centret måtte udskydes med et år.

Så vi forventer og glæder os til i Vindinge Idrætsforening, at vi ikke endnu engang skal udsættes for et år, hvor medlemmerne må konstatere, at alternativet er ingenting. Aftalen er, at tilbygningen til Vindinge hallen skal stå færdigt i starten af 2023. Det forventer vi i Vindinge også overholdes.

Så når nu overskriften i medierne er et budget uden besparelser, så spares der jo ved at udskyde anlægsopgaver. Hvor mange er opmærksomme på det?

