Merete Dea Larsen er Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Beskæmmende af Tuncay Yilmaz

Roskilde - 05. november 2020 kl. 13:19 Af Merete Dea Larsen, gruppeformand, Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Hvad er det, Tuncay Yilmaz mener, Mette Frederiksen skal undskylde for? Hun skal undskylde for en tastefejl på Facebook hvor hun er kommet til at skrive islamisk terror og ikke islamistisk terror. Det socialdemokratiske byrådsmedlem, Tuncay Yilmaz, erkender, at det nok blot er en tastefejl, men mener alligevel, det er værd at forlade partiet for.

Man kan spørge sig selv, om ikke Mette Frederiksen står sig bedre ved at lade et sådant medlem gå frivilligt. Et medlem, der ikke med to ord har taget afstand fra de skrækkelige terroristhandlinger, der ødelægger adskillige liv.

Tuncay Yilmaz har overordnet været tavs gennem tiden, med undtagelse åbenbart når han føler sig krænket af en tastefejl. Det er ganske enkelt beskæmmende for demokratiet at lade sig fornærme over en tastefejl og true med at forlade sit parti. Det fortæller lidt om, hvor meget ens parti reelt betyder, og i hvilken grad det handler om personligt mandat.

Men når nu Socialistisk Folkeparti har mulighed for at gå frem og Socialdemokraterne tilbage, kan det da give mening at gå tilbage til sit gamle parti. Mon det er det, der er planen?

Det burde være omvendt - hvis ikke en partileder havde taget afstand fra de frygtelige terrorhandlinger, ville det være en god grund til at forlade sit parti. Det formoder jeg er en ting, samtlige partier, uanset partibogstav kan støtte op om, ikke kun nationalt, men også i Roskilde.

