Formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), svarer på Erik Lorentsens bekymringer. Foto: Anders Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ændret lokalplan viser værdien af borgerinddragelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ændret lokalplan viser værdien af borgerinddragelse

Roskilde - 17. marts 2021 kl. 18:12 Af Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget Kontakt redaktionen

Mandag den 15. marts redegør Erik Lorentsen i et læserbrev for de udfordringer, han ser på vegne af borgerne i Fjordparken i Himmelev, hvis den kommende lokalplan for Frederiksborgvej-området betyder, at grundene på den vestlige side af Fjordparken og andre tilsvarende veje i området vil få fjernet servitutter, som forhindrer bygning af huse i større højde, end det med den nuværende lokalplan og de eksisterende servitutter er muligt.

Derfor er det vist på tide, vi får afmonteret den opfattelse, at der skal fjernes servitutter eller på anden måde skabes forringelser for grundejerne på vejene omkring Frederiksborgvej.

Allerede på borgermødet blev disse bekymringer nævnt, og vi tilkendegav straks, at det ikke havde været ønsket at ændre på højden på byggeri på de enkelte veje, og at der i arbejdet med høringssvar og kommentarer vil blive fundet løsninger frem mod det endelige lokalplanforslag, som tager hensyn til disse indvendinger.

Inden længe vil der komme et bearbejdet lokalplanforslag, og så forventer jeg, at der er en løsning, som vil tilfredsstille grundejerne i området. Dette er et godt eksempel på, hvordan borgerinddragelsen i lokalplanprocessen i høj grad har betydning. Hverken som politikere eller som embedsmænd i den kommunale administration kan man altid se alle detaljer og følgevirkninger i de forslag til justeringer, der lægges frem.

Derfor er det rigtig vigtigt, at borgerne gennem inddragelsen på borgermøde og/eller med høringssvar er med til at sikre, at vi lander på de gode og fornuftige løsninger i den sidste ende.

relaterede artikler

I sidste ende er det kommunen der bestemmer 20. januar 2021 kl. 15:01

Forslag vil virke modsat hensigten 20. januar 2021 kl. 13:31

Ny plan i liebhaverkvarter kan koste husejere millioner 20. januar 2021 kl. 12:51