Roskilde Museums hovedudstilling har til huse i den bygning, der kaldes Sukkerhuset, fordi den oprindeligt blev bygget som sukkerraffinaderi. Foto: Steen Østbjerg

Debat: Åbent brev til Roskilde Museum om Sukkerhusets problematiske fortid

Roskilde - 16. juni 2020 kl. 06:24 Af Per Steenholdt og Jonas Paludan Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Roskilde Museum, ved direktør Morten Thomsen Højsgaard og bestyrelsesformand Tomas Breddam.

Vi er så heldig at være bosat i en kommune, som har en lang og rig historie. Vi er tillige så heldige, at den historie formidles forbilledligt af ROMU og de museer som er en del af koncernen. Tak for det.

Roskilde emmer af historie. Mange steder i bybilledet finder vi statuer, mindeplader og monumenter, som alle fortæller om den fortid, som former vores hverdag. Når vi er gået til tasterne nu og vælger at henvende os til jer gennem et åbent brev, så skyldes det at vi synes, at der mangler noget. Hvis vi kun tog udgangspunkt i lokale mindesmærker og monumenter, så kunne man få den tanke, at historien kun er skabt af hvide mænd.

I gadebilledet møder vi kun få historiske kvinder og vi støder slet ikke på mennesker, hvis hudfarve var mørkere end gennemsnitsdanskerne anno 2020. Det synes vi er en skam. Ikke mindst fordi, Roskilde Museums hovedudstilling i Sankt Ols Stræde har til huse i den bygning, som i folkemunde kendes som »Sukkerhuset«.

Det er et sødt navn, men historien bag, den er langt fra sød. Baggrunden er nemlig den, at huset blev bygget som sukkerraffinaderi (dvs. sukkerfabrik) og sukkeret, det fik man fra de dansk-vestindiske øer. Den sukkerproduktion baserede sig på mennesker, som blev udnyttet som slaver. Sagen har været til debat før, senest i forbindelse med 100-års jubilæet for salget af øerne, men historien er også aktuel i dag.

I både USA og i Danmark er tusindvis af mennesker gået på gaden, inspireret af bevægelsen Black Lives Matter!. Som en del af demonstrationerne er der også blevet udtrykt ønske om, at statuer af tidligere slavehandlere- og ejere fjernes fra bybillederne rundt omkring i verden. Vi mener ikke at den debat er aktuel for Roskilde og vi ønsker slet ikke at rive noget ned. Vi er mere interesseret i at bygge op.

Derfor ønsker vi en bedre formidling af slavernes vilkår og forbindelse til Roskilde. Helt konkret kunne det gøres ved at opsætte en plakette, et mindesmærke eller en form for monument som formidler den historie. Vi synes at det ville være helt naturligt, hvis et sådan opsattes på, eller i forbindelse med Sukkerhuset i Sankt Ols Stræde.

Det er nemt at huske de positive historier fra Roskildes fortid. Fra storhedstiden i middelalderen, til modstandsbevægelsens ofre for Danmarks frihed. Knap så nemt at er det mindes skyggesiderne, men det er ikke desto mindre lige så vigtigt.

Vi håber at Roskilde Museum vil tage initiativ til et sådant mindesmærke. Det ville sende et stærkt signal om, at Roskilde Museum ønsker en dialog om fortidens betydning for os i dag. Både på godt og ondt.

Vi vil se frem til at høre fra jer.