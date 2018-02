Se billedserie Marianne Sørensen (bagerst) vil så gerne kunne stole på bus 217 når hendes søn Julius Sørensen skal i skole. Chanice Tubanyembazi skal på HTX i Ballerup og hun har også givet op på at stole på bus 217 efter at 217 nu bliver til rute 163 på Veksø Station. Foto: Hans-Jørgen Johansen

De vil så gerne med bussen, men 217 kører ad h.t.

Roskilde - 18. februar 2018

En gang i timen triller bus 217 fra Veksø Station i retning mod Gundsømagle. Der er bare ingen af kunderne, som aner hvornår bussen kører. Bedre er det ikke i den modsatte retning.

- Det er som vinden blæser, lyder det fra Marianne Sørensen. Hendes 14-årige søn, Julius, har brug for bussen til at komme til og fra skole. Men familien har givet op.

- Det er håbløst. Den kan køre til tiden, men ofte kører den inden for 20 minutter af tiden den er sat til at køre. Jeg henter nu min søn på stationen i bil, siger Marianne Sørensen.

Helt så heldig er Chanice Tubanyembazi ikke. Hun går på andet år af HTX i Ballerup.

- Det var så slemt, at jeg ikke længere kunne stole på, at jeg kunne komme i skole til tiden, så jeg har måtte droppe bussen. Den er ikke til at stole på. Jeg må nu afsted med enten min mor eller far, som kører mig. Om eftermiddagen så venter jeg typisk på skolen fra jeg har fri ved 14-tiden til en af mine forældre kan hente mig på HTX ved 16-tiden, så følges vi hjem, men det betyder jo at den ringe bustrafik spærre mine eftermiddage, siger hun om den ustabile bus som er Gundsømagles livsnerve mellem byens foretrukne s-togsstation, Veksø, og Gundsømagle, cirka syv kilometer fra stationen.

Ifølge de to er det gået helt galt med bussen efter at Egedal Kommune i sommers forlængede ruten, således at den kører videre fra Veksø til Måløv Station via en stribe landsbyer. På den strækning hedder bussen rute 163 og af og til har chaufføren så travlt, at han end ikke får ændret skiltet på bussen og så triller bus 163 videre til Gundsømagle og Jyllinge, som er endestationen - for rute 217.

- Det har simpelthen ødelagt rute 217. Vi hører jo at flere og flere dropper den og på den måde så oplever kommunen, at ingen gider den og det kunne være et argument for, at forringe den yderligere, siger Marianne Sørensen.

Intet kunne dog være mere forkert, ifølge hende.

