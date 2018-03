De vandt: Henning har aldrig vundet noget - ud over Solveig

Solveig og Henning Seiding fra Herringløse er de heldige vindere af et rejsegavekort i vores store konkurrence for abonnenter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Roskilde - 04. marts 2018

DAGBLADETs konkurrence for de abonnenter, som har hjulpet os med at foreslå nye abonnenter, er overstået for denne gang, og i Herringløse sidder ægteparret Solveig og Henning Seiding med hovedgevinsten, et rejsegavekort på 3000 kroner.

Ægteparret har holdt DAGBLADET og Roskilde Tidende uafbrudt, siden de i 1966 flyttede til Herringløse.

- Vi holder avisen, fordi den er god. Jeg er vokset op med avisen, og da jeg i årevis drev tømrerforretning i Roskilde, var det ligesom et must for at være ordentlig orienteret, siger 81-årige Henning Seiding til DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Han havde tømrerforretningen Seiding og Laursen. Først lå den på Havsteensvej og siden i Håndværkerbyen. På et tidspunkt opkøbte han firmaet Madsen og Magnussen, og på den måde blev han tømrermester på Roskilde Domkirke.

Solveig er i dag 86 år, og de to glæder sig hver dag til, avisen kommer. Henning glæder sig blandt andet, fordi han så lige skal ud til DAGBLADETs avisbud for at sikre sig, at han kan de danske gloser, som Henning lærte ham dagen i forvejen.

- Så hyggesnakker vi lige lidt, så bidrager jeg også lidt, griner han.

De to har en plan om, hvad pengene skal gå til.

- Man kommer jo ikke så langt for 3000 kroner, men kisten er ikke helt tom endnu. Jeg vil tro, at vi finder på noget med en bustur til et sted i Europa, hvor der er noget natur, nogle søer og floder. Den form for ferie elsker vi, og så elsker vi at opleve noget andet kultur i bred forstand, anderledes mad, opførsel etc., fortæller Solveig Seiding.

Det er i øvrigt første gang, Henning Seiding har vundet en konkurrence.

- Ja, altså ud over dengang, jeg vandt Solveig, griner han.